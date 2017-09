0-0: El Atlético se da de bruces contra el muro del Leganés

El Atlético de Madrid no supo o no pudo desmontar el acertado planteamiento de un rocoso Leganés y, como sucedió la temporada anterior, se marchó de Butarque anulado en sus pretensiones, sin marcar y con tan solo un punto (0-0).

Tenía problemas Simeone en el lateral izquierdo ante las ausencias de Filipe Luis y Lucas, motivo por el que decidió colocar allí a Saúl para las situaciones defensivas. En el Leganés, Garitano puso en escena un dibujo con cuatro zagueros en el que no estaban los argentinos Martín Mantovani y Ezequiel Muñoz debido a sus problemas físicos.

Por el estilo de ambos conjuntos se esperaba un choque intenso, con mucho juego directo y de cabeza. En lo figurado, por la importancia de la concentración para no cometer errores, y en lo literal debido la profusión de balones aéreos.

Pisó ese escenario con más firmeza el Atlético, que solo necesitó diecisiete segundos para forzar un córner y pocos más para hacer de él la primera ocasión clara del choque. El saque se paseó por el área pequeña y Giménez, en el segundo palo, no acertó con la portería.

Conscientes de la importancia de hacer valer su potencial desde el principio, siguió el asedio rojiblanco ante un rival que apenas entraba en contacto con el esférico más allá de lo justo y necesario para alejarlo de la retaguardia.

Pero frente a un contrario de la entidad del Atlético, resistir y aguantar el paso de los minutos no parecía la opción más acertada para sumar puntos. Era necesario un poco de descaro y, con el duelo ya más parejo, comenzaron a hacer acto de presencia los locales.

Rubén Pérez probó fortuna con un tiro lejano que se marchó fuera pero fue Beauvue quien más problemas planteó. Rápido y en constante movimiento por la zona de ataque su presencia era clave para generar cierta inquietud a la contra, ya fuese en el papel de catalizador o en el de finalizador.

En esta ocasión asumió protagonismo en lo segundo y tuvo cerca el tanto cuando remató fuera según le venía un centro desde la izquierda de Alexander Szymanowski, quien le había ganado la espalda a la defensa.

Tras ese canto a la vida del Leganés, volvieron los visitantes a hacerse con la posesión. No supuso eso una mayor amenaza. De hecho hubo que esperar hasta el minuto 33 para ver el único disparo a puerta de la primera mitad. Lo hizo Saúl al capturar una asistencia muy pasada e impactar acto seguido con el alma obligando a Cuéllar a poner las manos duras para despejar.

Al verde tras el intermedio volvieron los blanquiazules luciendo una cara nueva, la de Nabil El Zhar. Con su entrada por Brasanac buscaba el técnico una marcha más en la ofensiva y el franco-marroquí cumplió de sobra con las expectativas generadas en torno a su figura.

Incisivo y dispuesto, aparecía y desaparecía entre el tráfico de la media luna para acabar recibiendo el posición de golpeo. Y fue así como dispuso de dos peligrosos acercamientos, sendos lanzamientos desde la frontal que demostraron la importancia de contar con un guardameta como Oblak.

Si vital fue la aportación del esloveno, con dos paradas salvadoras, no lo fue menos la del otro arquero. En los minutos de mayor desconcierto rojiblanco, con Carrasco y Torres ya en el campo pero sin un Griezmann que fue suplido por Vrsaljko, apareció una clara opción para los de Simeone. Llevó la firma de Godín, que cabeceó a la base del palo para lucimiento de Cuéllar.

Fue el preludio a la fase decisoria, la de los pases en largo buscando una segunda jugada que permitiera desmontar el firme entramado del Leganés. Pero así tampoco hubo forma. Incluso pudo ser mayor el castigo para el Atlético si Amrabat o de nuevo El Zhar hubieran acertado en las que tuvieron.

De esta manera los rojiblancos vieron cómo se iban dos puntos más fuera de casa ante un rival que sigue entrando en la madurez con el paso de las jornadas, en estado de gracia y dando continuidad a un arranque de curso casi de ensueño.

- Ficha técnica:

0 - Leganés: Cuéllar; Zaldua, Dos Santos, Siovas, Raúl García; Rubén Pérez, Gabriel (Gumbau, min.74); Brasanac (El Zhar, min.46), Szymanowski, Eraso; y Beauvue (Amrabat, min.81).

0 - Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Godín, Saúl; Thomas; Correa (Carrasco, min.53), Gabi, Koke; Griezmann (Vrsaljko, min.66) y Vietto (Torres, min.61).

Árbitro: Jesús Gil Manzano (comité extremeño). Amonestó a Rubén Pérez (min.47).

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Santander disputado en el estadio de Butarque ante 11.454 espectadores. Carlos Mateos Gil