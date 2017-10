Zaldua: "Es difícil jugar contra nosotros"

Madrid, 4 oct (EFE).- Joseba Zaldua, futbolista del Leganés, se mostró satisfecho con el inicio de temporada que han firmado y opinó que son un equipo muy competitivo contra el que es muy difícil jugar tal como demuestran los registros hasta ahora.

"Somos un equipo fuerte. Durante los noventa minutos competimos bien y es difícil jugar contra nosotros. Los resultados y los goles encajados lo demuestran. Lo que tenemos que intentar es seguir en esta línea porque para nosotros estar fuerte atrás es primordial", comentó ante los medios.

"Sobre todo este inicio nos sirve para coger confianza y saber que si estamos a nuestro nivel y hacemos las cosas podemos competir contra cualquiera. Ya lo hemos demostrado contra el Atlético, donde hicimos un partido muy completo y no encajamos gol. Eso es fundamental. En esa tarea estamos muy bien y siempre que consigamos tener la portería a cero siempre vamos a tener opción de meter alguno. Los resultados hasta ahora nos dan confianza para seguir trabajando, ilusionarnos y seguir en esa línea", explicó.

Zaldua acudió junto a Darko Brasanac a un centro comercial para apadrinar la 'mochila solidaria', una iniciativa impulsada por Ayuda en Acción a fin de luchar contra la pobreza infantil.

En este acto también se refirió a la solidez defensiva del plantel: "Estamos haciendo las cosas bien. Es cosa de todo el equipo. Se dice que cuando no se meten goles es porque los delanteros no están bien y cuando encajamos porque los defensas no lo están. Somos un equipo para lo bueno y para lo malo y cuando se hace bien es cosa de todos".

"Tenemos que intentar seguir en esta línea de encajar los menos goles posibles -continuó- porque para nosotros es importante para luego sumar los puntos".

Sobre sus primeros meses en el club, indico: "He venido aquí con la intención de tener los minutos de los que no disfrutaba en la Real Sociedad. Cada día me estoy encontrando mejor y para mí está siendo importante sobre todo el poder enlazar muchos partidos seguros. Me estoy encontrando bien pero todavía puedo dar más".

"Desde el primer día que llegué me han tratado todos muy bien. En la plantilla hay gente muy humilde y muy trabajadora, estamos todos a una y la verdad es que eso luego se nota en el campo. El club tiene seriedad para trabajar y hacer las cosas. Tiene claro de dónde viene y a dónde quiere ir. Eso es fundamental para que el Leganés como institución funcione", completó.

Además habló acerca del próximo partido ante el Málaga, donde algunos les consideran favoritos: "Ni pensamos ni nos centramos en eso. Sabemos que tenemos que salir todos los partidos a competir, a trabajar y a darle intensidad porque es nuestro fuerte. Salimos todos a ganar sea cual sea el rival y no pensamos si somos favoritos o peores. Es importante centrarnos en nosotros mismos y en que si hacemos las cosas bien somos capaces de competir contra cualquiera. Ese es el objetivo".