El colista busca su primer triunfo y superar su ansiedad ante un Leganés muy sólido

Málaga/Leganés (Madrid), 14 oct (EFE).- El Málaga, colista de LaLiga Santander con un punto en siete jornadas y único equipo que sigue sin ganar, recibe este domingo al Leganés, un equipo muy sólido y situado en una posición cómoda de la tabla con nueve puntos, con la obligación de lograr su primer triunfo para superar su ansiedad.

Ambos equipos se enfrentaron por estas fechas la pasada temporada por primera vez en la máxima categoría y los malaguistas solventaron el encuentro con una goleada por 4-0, una derrota que dolió mucho al conjunto madrileño.

El Málaga, que sólo lleva cuatro goles a favor y 16 en contra, se enfrenta a un Leganés que, por el contrario, únicamente ha encajado tres tantos, por lo que la dificultad será máxima para los malagueños en su intento de conseguir su primer triunfo del campeonato y no descolgarse de los puestos de permanencia.

El técnico local, José Miguel González 'Míchel', ha recibido esta semana el apoyo total del nuevo director deportivo del club, el argentino Mario Husillos, quien ha dejado claro que el madrileño no está cuestionado e incluso en su presentación aseguró que, en caso de derrota ante los pepineros, seguiría siendo el entrenador.

Míchel, ante la baja del delantero Borja Bastón, con problemas físicos, basa su producción ofensiva en su goleador, el uruguayo Diego Rolan, que en su debut en La Rosaleda ante el Athletic de Bilbao anotó dos goles y estuvo a punto de protagonizar la remontada con un tercero, que desbarató el guardameta Kepa.

El central Luis Hernández ya está recuperado de su lesión y regresará al once, aunque el lateral izquierdo uruguayo Federico Ricca tendrá que esperar una semana más por la dolencia muscular que, antes del parón, sufrió frente al Sevilla.

Además, Míchel, recupera al centrocampista serbio Zdravko Kuzmanovic, que podría desplazar del equipo titular al argentino Esteban Rolón.

Será un partido especial para el exmalaguista Nordim Amrabat, una de las bazas ofensivas del Leganés y que pudo regresar este verano, pero el anterior director deportivo, Francesc Arnau, desestimó su fichaje al considerar que había suficientes jugadores de banda.

Por su parte, visita al Málaga con la intención de dar continuidad al buen momento de resultados que llevaba antes del parón por los encuentros de selecciones, ya que había sumado cinco puntos de nueve posibles sin haber encajado tanto alguno en tres partidos.

Esas cifras hacen que el equipo afronte con ánimo y sed de revancha la visita a un rival como el Málaga, que a día de hoy es directo por la permanencia y que el año pasado se impuso como local a los madrileños por un claro 4-0.

En caso de triunfo igualarían además el gran arranque de curso a domicilio que firmaron la campaña precedente cuando consiguieron nueve puntos sobre doce posibles en sus primeras cuatro salidas.

En lo que se refiere al plano individual será una cita especial para Nordin Amrabat. El marroquí, actualmente en las filas del Leganés tras volver a España este verano, se enfrentará a un equipo donde dejó muy buenas sensaciones en el pasado.

La duda es saber si finalmente será titular en el once de Asier Garitano, que ha aprovechado estos días para recuperar a los centrales argentinos Ezequiel Muñoz y Martín Mantovani. Se pierde sin embargo el duelo el canario Omar Ramos debido a sus problemas físicos.

- Alineaciones probables:

Málaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juan Carlos; Mula, Recio, Kuzmanovic, Adrián; Peñaranda y Rolan.

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Muñoz, Diego Rico; Eraso, Rubén Pérez; Amrabat, El Zhar, Gabriel; y Beauvue.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellanoleonés).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 18.30.