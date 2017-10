Eraso: "Vuelvo a ser feliz, a sentirme futbolista"

Madrid, 17 oct (EFE).- Javier Eraso, centrocampista del Leganés, mostró su satisfacción por haber regresado al Leganés tras su paso por el Athletic de Bilbao antes del encuentro que deberá enfrentar a ambos conjuntos en Butarque con motivo de LaLiga Santander.

"Desde el primer momento la gente tenía muchas ganas de verme, yo notaba el cariño. Aquí la gente es muy cariñosa con sus jugadores, se sienten identificados y apoyan mucho. Vuelvo a ser feliz, vuelvo a sentirme futbolista, a participar los fines de semana. No puedo pedir nada más", indicó en declaraciones recogidas por Goldenpark.

"Son los dos equipos en los que he jugado, tengo una parte de mi corazón aquí y otra allí. Ahora mi cabeza está al cien por cien en el Leganés y mi corazón se vuelve pepinero. Voy a darlo todo por intentar sacar los tres puntos", dijo también.

Sobre los cambios que ha visto en el club entre la primera etapa y la segunda, opinó: "Tienes más medios pero, con diferentes jugadores, sigo viendo el mismo espíritu. La gente que viene aquí tiene ganas de trabajar, de ilusionarse con el fútbol. Ese espíritu lo veo igual".

"En aquel momento subir para nosotros fue la leche porque te ilusionabas con que ibas a jugar en estadios grandes e históricos. En ese momento no hubiera pensado que en dos años el Leganés iba a estar en Primera y peleando con todos los equipos", agregó.

Además habló de cómo afrontan el duelo ante los rojiblancos: "Con mucha ilusión, con muchas ganas. Otro nuevo reto para superar a un gran equipo. El equipo está en buena línea, en buen camino. Tenemos un peso pesado enfrente y el equipo tiene que pelear como hasta ahora para intentar ganarles".

En cuanto a los objetivos de este curso, afirmó: "La meta es mantener al equipo en Primera, crecer. Que a la gente le guste Leganés y lo tenga en cuenta, que cada vez los jugadores quieran venir más aquí y no duden entre un equipo y otro y vean que el Leganés quiere hacer un equipo grande".