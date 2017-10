Garitano: "Al Athletic le veo francamente bien"

Madrid, 20 oct (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró, antes del encuentro que deberá medir el domingo a su equipo contra el Athletic de Bilbao, que ve francamente bien al que será su rival este fin de semana en Butarque.

"Al Athletic le veo francamente bien. Están jugando en Europa, no han firmado a nadie, están incorporando a jugadores del filial. Está sacando mejor versión que la temporada pasada a algunos jugadores, está manteniendo el nivel alto de Aduriz o Raúl García. Les veo muy bien, están en tres competiciones", dijo.

"No sé muchas veces la gente qué se cree. Está haciendo las cosas realmente bien y no suele ser sencillo volver a empezar. Están compitiendo bien y tienen un potencial muy grande", agregó en la rueda de prensa previa.

El del conjunto vasco es el primero de una serie de duelos contra equipos de gran nombre: "Asequible no tenemos ninguno. Tenemos que jugar siempre contra cualquier equipo un gran partido para tener alguna opción. Son igual de difíciles que cualquiera con los que hemos jugado".

"Diferente nombre pero la dificultad para un equipo como el Leganés es máxima. Vamos a ver si llegamos en las mejores condiciones para tener opciones y jugamos un gran partido. Y aun jugando muy bien muchas veces en esta categoría pierdes, lo vimos la temporada pasada. Jugamos un gran partido contra el Athletic y no nos dio para ganar. Vamos a ver si somos capaces de darle continuidad a lo que estamos haciendo y somos capaces de jugar un gran partido", añadió.

Preguntado por el hecho de que en las casas de apuestas se vea como favorito al Leganés en el enfrentamiento, declaró: "Una chorrada, una gilipollez grande. Imagino que la gente apostará a favor del Athletic y así ganará más dinero. Me da igual".

Garitano hizo mención al planteamiento que puede poner en escena: "Cada partido es una historia diferente. Cuando acaba el partido vamos a otra historia de lo que creamos que podamos estar más cerca de ganar o intentar sentirnos más cómodos sin balón respecto a lo que hacen los rivales y donde les podemos hacer daño. Cualquier jugador ha demostrado hasta la fecha que es capaz competir bien. Los que elija tengo la tranquilidad de que van a poner todo de su parte para jugar un gran partido".

Además, habló acerca del estado anímico del equipo: "Estarán contentos porque llevamos una trayectoria buena. Sabemos que acaba de empezar, llevamos solo ocho jornadas. Estamos manteniendo la continuidad de estar metidos en cada uno de los partidos, hemos estado bien en las ocho jornadas, muy metidos en todos los partidos. Esa es la idea".

"Tenemos que ir mejorando porque la dificultad en Primera es muy grande. Los catorce puntos te ayudan a estar más contento, mejor, con ganas de que llegue el siguiente partido. Pero necesitamos mejorar. Vamos a ver si insistimos, jugamos un gran partido y podemos seguir como estamos", añadió.