2-1. El Sevilla vuelve a ganar y rompe la racha del Leganés

Sevilla, 28 oct (EFE).- El Sevilla volvió al Sánchez Pizjuán casi un mes después y volvió a ganar (2-1) para recupera posiciones en la tabla y encontrar algo de tranquilidad, y además lo hizo ante un Leganés al que le faltó más claridad en el ataque y que truncó su marcha triunfal de las últimas semanas.

La formación andaluza no jugó un gran partido y volvió a evidenciar lo que le cuesta marcar y más ante un rival bien trabajado que luchó siempre por llevarse algo positivo.

Volvió el equipo del argentino Eduardo Berizzo a su estadio tras cuatro partidos consecutivos como visitante entre las tres competiciones en las que participa y lo hizo con la necesidad de ganar para no verse más descolgado en la liga después perder en las anteriores jornadas en San Mamés ante el Athletic (1-0) y en Mestalla frente al Valencia (4-0).

Para ello tenía que superar a un Leganés que llegó al Ramón Sánchez Pizjuán quinto clasificado, con solo tres goles en contra en las primeras nueve jornadas y con unos espectaculares números como visitante.

Sorprendió de entrada que Berizzo dejara en el banquillo a algunos jugadores previsibles titulares, entre ellos el organizador argentino Éver Banega, aunque también pudo pensar en distribuir esfuerzos ante el partido del próximo miércoles en este mismo escenario ante el Spartak de Moscú, en el que el Sevilla se juega muchas opciones de seguir vivo en la Liga de Campeones.

Sí estuvo desde el arranque el centrocampista francés Steven N'Zonzi, lesionado en Bilbao hace dos semanas y al que equipo le ha echado mucho de menos.

Con él, la formación hispalense quiso hacerse dominador desde el inicio pero con un juego lento y de toque que no pareció incomodar al buen dispositivo defensivo del conjunto madrileño, que también buscó cuando pudo a sus hombres mas en punta, el marroquí Nordin Amrabat y el francés Claudio Beauvue.

Con esa disposición llegó una inusual desorientación defensiva del conjunto que entrena el guipuzcoano Asier Garitano y un pase entre líneas de Pablo Sarabia lo aprovechó perfectamente el goleador sevillista, el francés Wissam Ben Yedder, para abrir la meta defendida por Iván Cuéllar.

El gol llegó a los veinte minutos y el Leganés tuvo que jugar de otra manera y lo hizo inmediatamente al adelantar mucho más todas sus líneas y presionar fuerte para ser el dueño del balón.

De ello no supo aprovecharse el equipo local para encontrar unos huecos que habitualmente no cede el rival y además se dejó atosigar en la fase final de la primera parte, en la que incluso el mediapunta Joaquín Correa tuvo que salir del terreno lesionado tras una entrada del batallador Amrabat, quien se quedó en el descanso en los vestuarios y salió por él su compatriota Nabil El Zhar.

Nada más iniciarse la segunda parte el colegiado catalán David Medié Jiménez consideró penalti una acción del defensa francés Sébastien Corchia sobre Javier Eraso y el argentino Alex Szymanowski logró el empate, pero no tardó mucho el Sevilla en ponerse por delante con un zapatazo de Sarabia imposible para Cuéllar.

Todo sucedió en los primeros nueve minutos de la reanudación y poco después Manuel Agudo 'Nolito', que fue el que salió por correa, pudo meter el tercero para el Sevilla pero el balón lo repelió el larguero.

El partido se rompió muy pronto con un Leganés con el firme propósito de buscar una nueva igualada y un Sevilla que no supo tranquilizar su juego para llevar con más convicción el marcador favorable y poner el tercero cuando se le puso de cara en numerosas ocasiones, aunque le sirvió el 2-1.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla: David Soria; Corchia (Jesús Navas, m.78), Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi, Krohn-Dehli (Éver Banega, m.62); Sarabia, Correa (Nolito, m.42); y Ben Yedder.

1 - Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Dos Santos, Raúl García; Gabriel (Naranjo, m.80), Rubén Pérez (Darko Brasanac, m.59); Amrabat (El Zhar, m.46), Szymanowski, Eraso; y Beauvue.

Goles: 1-0, M.20: Ben Yedder. 1-1, M.47: Szymanowski, de penalti. 2-1, M.54: Sarabia.

Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán). Amonestó a los visitantes Rubén Pérez (m.30), Gabriel (m.67) y Naranjo (m.84).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante algo más de 32.000 espectadores.