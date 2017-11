Ezequiel Muñoz: "Asier Garitano es un entrenador muy preparado"

Madrid, 2 nov (EFE).- El fútbol de Ezequiel Muñoz (Pergamino, 1990) entró en Europa por Italia. Allí se había asentado, ganándose el respeto por sus actuaciones durante estos años. Pero es un hombre de retos y ayudar a la salvación del Leganés le animó a trasladarse a España. En esta entrevista con EFE habla de su nueva aventura.

Pregunta: ¿Cómo está siendo su primera experiencia europea fuera de Italia?

Respuesta: Muy bien. Me he encontrado un club muy bien organizado. Es un fútbol muy diferente. El fútbol italiano era muy táctico, más fuerte. El español es más técnico. Poco a poco me estoy adaptando muy bien y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí y probar la experiencia del fútbol español. Me gusta mucho.

P: ¿Se esperaba un comienzo como el que han firmado? Están sorprendiendo a todos

R: La verdad es que no. Me habían dicho que venía a un club humilde, que tenía que pelear por la permanencia. Hemos empezado de maravilla. Esperemos seguir por este camino y sacar la mayoría de puntos en la primera vuelta para jugar la segunda más tranquilos.

Ahora vienen partidos más complicados como Valencia, Barcelona o Real Madrid. Pero si estamos aquí, es porque podemos competir y eso es lo más importante. Hay que jugar estos partidos al ciento cincuenta por ciento.

P: Muchos pensaban que era arriesgado venir al Leganés, un equipo que el año pasado se salvó a última hora. ¿Por qué decidió dar el paso?

R: Me animé porque era una linda responsabilidad venir a un club que el año pasado estuvo muy cerca de bajar de categoría. Quería probar otra experiencia fuera de Italia. Se presentó esta oportunidad de venir al fútbol español, un club humilde pero bien organizado. Estoy muy contento por el paso.

P: Estaba siendo titular hasta que una caída en Eibar acabó sacándole del once. ¿Cuál es el camino para volver a salir de inicio?

R: El camino es seguir trabajando como lo vengo haciendo. Vengo trabajando bárbaro con el grupo, todo el grupo trabaja espectacular y tengo que seguir por este camino, seguir trabajando. Demostrar al técnico que quiero volver a jugar, que estoy disponible de nuevo.

Hoy en día, tanto Siovas como Mauro (Dos Santos) están haciendo un grandísimo trabajo y bienvenido sea, porque es para sumar para este objetivo, que tenemos todos claro que es permanencer en Primera. El paso es seguir entrenando al cien por cien como lo vengo haciendo y respetar la decisión del entrenador.

P: Durante su carrera ha trabajado con técnicos de renombre como Alfio Basile, Delio Rossi, Stefano Pioli, Gennaro Gattuso, Gian Piero Gasperini o Sinisa Mihajlovic. ¿Cuál es el que más le ha marcado?

R: Gasperini me marcó muchísimo porque siempre me dio la confianza y por la manera que jugar. Siempre ha jugado con línea de tres y le gusta que los defensores, si tienen que salir hasta el medio campo a marcar, lo hagan sin ningún tipo de problema. Por la manera de juego me ha marcado mucho.

Iachini también porque ha jugado con línea de tres y también me ha enseñado mucho, he estado año y medio entrenando con él. Cada entrenador te deja un granito de arena para seguir creciendo y mejorando en cualquier aspecto. Un jugador tiene que sacar provecho de cada entrenador que haya tenido en su carrera.

P: ¿Está Asier Garitano al nivel de todos ellos?

R: Sí. Asier es un entrenador muy preparado, con los conceptos y la manera de jugar muy claros. Eso lo transmite al equipo. Los resultados de hoy en día no son solo de los jugadores, obviamente. Los jugadores siempre tienen una responsabilidad mayor porque están en el campo pero siempre tenemos que tener una identidad y Asier nos hace trabajar muy bien y tiene una idea de juego muy linda que estamos siguiendo. Esperemos que sigamos haciendo las cosas bien.

P: Ha jugado un Boca-River, un Palermo-Catania, un Sampdoria-Génova. ¿Con qué derbi se queda?

R: Con el Boca-River. Me tocó vivir uno en 'La Bombonera' y fue algo increíble más que nada porque yo soy hincha de Boca y siempre fue un sueño jugar un clásico. Pero el Génova-Sampdoria es muy lindo también porque la hinchada es muy parecida a la argentina.

P: Va a volver a ser padre. ¿Un hijo cambia al futbolista o solo a la persona?

R: Yo creo que mejora al futbolista. Al llegar la criatura uno crece mentalmente porque depende de uno y tienes que tomar las responsabilidades que conlleva tener un hijo. Cuando llega un hijo tienes una felicidad grandísima y se nota en el campo de juego.

Carlos Mateos Gil