Amrabat trabaja sobre el césped pero no estará ante el Valencia

Leganés (Madrid), 3 nov (EFE).- Nordin Amrabat, jugador marroquí del Leganés, no estará disponible para el encuentro que medirá a su equipo con el Valencia en Mestalla pese a lo cual saltó al césped en la sesión de entrenamiento previa.

Amrabat, que arrastra problemas físicos desde el último encuentro liguero disputado por su equipo contra el Sevilla y al que no se había visto sobre el campo durante toda la semana, trabajó al margen de sus compañeros.

Por su parte el resto de la plantilla completó una jornada matinal en la que el balón fue protagonista y donde Asier Garitano no terminó de desvelar el once que pondrá en liza si bien se intuye que podrían darse algunos cambios en el mismo con respecto a los choques precedentes.

La ausencia de Amrabat no será la única ya que se suma a las ya conocidas del canario Omar Ramos por lesión, si bien se espera que pronto pueda estar al ritmo de los demás, y del centrocampista Rubén Pérez por sanción.