Beauvue: ´Messi es un jugador impresionante e increíble´

Madrid, 14 nov (EFE).- Claudio Beauvue, delantero del Leganés, se refirió a la figura del argentino del FC Barcelona Lionel Messi, al que tendrá enfrente este fin de semana en liga, como a un jugador "impresionante e increíble".

"Imparable creo que no, pero es un jugador impresionante e increíble. Nunca vi un jugador tan fuerte, tan técnico. Ya lo sabemos todos, no hay nada que decir de él. Es un jugador enorme. Intentaremos que en este partido no nos haga tanto daño", dijo en rueda de prensa.

El punta no descarta un triunfo de los suyos: "Creemos que se puede ganar a todos los equipos. Somos competitivos y creemos que cada partido tenemos posibilidades de sacar lo mejor posible. Ganamos, perdemos o empatamos pero lo importante es que estamos convencidos de la capacidad que tenemos. Con los aficionados vamos a dar todo y a luchar hasta el último momento".

"Hay que trabajar toda esta semana para estar listos de cara a un gran partido en nuestro estadio, para la afición y para nosotros. Hay que dar todo lo que podamos y aplicar lo que el entrenador diga para este partido especial", añadió.

En la misma línea, apuntó: "Vamos a disputar un partido muy difícil con un equipo que está entre los mejores del mundo. Vamos a focalizarnos en nuestro juego y a intentar dar al Barcelona las menos opciones de acercarse a nuestra portería".

"Es un partido particular. Por los aficionados que están fuera y por toda la gente que va a animar, ya sabes que no es el mismo partido de siempre. Pero en la semana es lo mismo, vamos a trabajar como siempre", explicó.