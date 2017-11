Victoria Pavón: "Soy optimista con la idea de que siga Asier Garitano"

El Leganés recibe al Barcelona en Butarque por segunda vez en su historia, un premio al trabajo bien hecho de uno de los equipos que más ha crecido en el fútbol español durante los últimos años. Victoria Pavón (Madrid, 1960), su presidenta, atendió a EFE para analizar esta cita y temas de actualidad como la intención de renovar al técnico Asier Garitano.

Pregunta: ¿Cómo cree que se le gana al Barcelona?

Respuesta: No creo que haya una receta especial. Imagino que teniendo un buen día el Leganés y no tanto el Barcelona. Más o menos por ahí tiene que ir la cosa. El Barcelona es uno de los mejores equipos de LaLiga, tiene un gran potencial, y va a ser difícil. Pero imposible no lo es.

P: El hecho de recibir a un equipo así... ¿Requiere un esfuerzo especial en el plano institucional?

R: En Leganés siempre es un acontecimiento. Es la segunda vez que el equipo juega contra el Barcelona. Pero este año ya lo vivimos con mayor normalidad. Aún así siempre hay otra clase de ambiente, más entrevistas. Es especial, la verdad.

P: ¿Sorprender a un equipo grande es una de las cuentas pendientes de este Leganés?

R: Siempre los equipos más pequeños sueñan con eso, con algún día sorprender a un grande. Para nosotros son importantes los tres puntos como contra cualquier equipo con el que nos enfrentemos. Al final lo que cuenta es que cuando llegues al final hayas conseguido los puntos para tener la permanencia. Lo de menos es ganar a un grande o no, no es prioritario.

P: Juegan contra uno de los equipos más poderosos de Europa. ¿Está mal repartido el dinero en el fútbol español?

R: Yo creo que no, que en los últimos años se ha avanzado y se han hecho grandes esfuerzos. Nosotros somos unos recién llegados y todo el mundo nos dice que hemos llegado en los mejores momentos. No vamos a ser nosotros quienes critiquemos la situación ni muchísimo menos.

P: ¿Entiende las quejas del los abonados por tener que pagar por ver al Barcelona al ser decretado como 'Día del club' y pese a que esta posibilidad estaba avisada de antemano?

R: En cierta manera sí. Aunque en el abono lo ponga ahora llega este momento y tienen que volver a pagar, tienen que ir a las oficinas, por internet... Sienta mal, lo reconozco. Si yo fuese abonada a lo mejor me pasaba lo mismo. Creo que nosotros también le tenemos que dar una vuelta y ver cómo lo podemos hacer otro año para que no vuelva a suceder.

P: Es usted una mujer en un mundo, el de los palcos, casi monopolizado por hombres. ¿Alguna vez se ha sentido minusvalorada por ello?

R: Yo creo que cada vez se ve con más normalidad todo esto. Ni sorprende ni nadie se extraña. Yo me he sentido siempre muy bien tratada, en LaLiga o en cualquier evento al que he ido. En cuanto a mi ciudad, llevo aquí nueve años y no he tenido el más mínimo problema. La gente me trata muy bien, me ha recibido muy bien, me trata con mucha normalidad. Por ser una mujer no he tenido ninguna clase de problemas.

P: El Leganés es un club familiar. ¿Eso une más a la familia o la desgasta?

R: Tiene los dos lados. Por un lado quieras que no sí te desgasta. Son muchos años los que llevamos, muchas cosas las que hemos vivido. Ocupa el día a día casi de todos nosotros y sí que va desgastando. Pero a la vez también te une porque estamos todos en el mismo proyecto.

P: Este año toca afrontar la renovación de Asier Garitano. Viendo el papel que ha hecho durante estas temporadas... ¿es optimista con la idea de que siga?

R: Ya se ha producido la primera toma de contacto. Sabe que el club quiere siga, luego está ya en su decisión. Creo que va a depender un poco de qué otras opciones puede tener, que las contemple y le dé más prioridad a la nuestra o a otras. Soy optimista con la idea de que siga. Lleva muchos años con nosotros, siempre dice que se siente muy a gusto aquí y soy optimista.

P: Si no siguiera... ¿Qué le espera después al Leganés?. ¿Cómo se sobrevive a un entrenador que ha dejado tanta huella como él?

R: Dicen que nadie es imprescindible en la vida. Cambiaría el Leganés porque llevamos muchos años con el mismo sistema, todo gira en torno a Asier. Sería empezar otro proyecto pero no tanto como para pensar que no hay Leganés más allá de Asier. En eso tenemos que ser realistas. Pasa en muchos clubes y creo que se sobreviviría, digo yo.

P: El club ha estrenado recientemente nuevas instalaciones de entrenamiento. Ver que crecen las infraestructuras... ¿Es tan gratificante como los éxitos deportivos?

R: Sí porque hemos sufrido mucho con las infraestructuras. Llegamos a Segunda sin campo de entrenamiento, hemos tenido un peregrinaje de prestado. Ha sido muy duro para nosotros, para el equipo, estar para acá y para allá. Ver ahora como está quedando la instalación es una gran satisfacción.

El campo igual, hemos pasado de ocho mil espectadores a once mil seiscientos. Hace cuatro o cinco años era todo diferente. Echas la vista atrás y ves que has conseguido mucho no solo deportivamente. Y nos queda mucho por conseguir.