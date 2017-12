Garitano: "Este partido nos da la opción de estar más cerca de los mejores"

Leganés (Madrid), 1 dic (EFE).- Asier Garitano, técnico de Leganés, se refirió al choque ante el Villarreal y consideró que es importante, porque ganar les permitiría acercarse a los puestos que dan acceso a las competiciones europeas, si bien dejó claro que el objetivo sigue siendo la salvación.

"Tenemos ganas porque queremos estar más cerca de Europa el lunes de lo que estamos ahora. Este partido nos da la posibilidad de poder conseguir estar más cerca de los mejores y alejarnos de los de abajo. Lo afrontaremos con esa posibilidad e iremos a buscar eso", dijo Garitano en rueda de prensa.

"El objetivo para el domingo es estar más cerca de Europa y el lunes será otra vez mantener la categoría", comentó durante la rueda de prensa previa al encuentro que le medirá con los castellonenses en Butarque.

Sobre el rival, apuntó: "Está creciendo mucho. Es lo que ocurre con esos equipos, al principio de temporada les cuesta más y cuando arrancan tienen un potencial grande. Pero también es verdad que viene de una derrota dolorosa en Liga. Vamos a ver si conseguimos que encadenen dos derrotas. Es un equipo muy fuerte y queremos competir con ellos".

Garitano cree que deben centrarse en parar a los amarillos en general y no solo a Bakambu, en gran racha goleadora: "Pensar un poco en el grupo, no individualmente en él. Los que tiene alrededor son todos muy buenos".

"Él lleva un mes muy fino, con mucha confianza, viendo portería fácil. Son las rachas de los delanteros. Tendremos que trabajar colectivamente para taparle. Intentaremos jugar un gran partido colectivo para que él pueda aparecer poco", añadió.

Preguntado por Mantovani y Szymanowski, que de momento serán libres el próximo enero para firmar con otros clubes, respondió: "Son jugadores especiales. El club ya sabe la opinión que tengo yo de esto. A partir de ahí me aparto de esas situaciones. Son especiales, muy importantes para nosotros. Pero es fútbol y no sé lo que va a ocurrir con ellos, esa es la verdad".

Asimismo, trató las posibles incorporaciones en invierno: "No he pedido nada ni me he preocupado en esas situaciones. Siempre hay que dejar abierta la puerta, no sabes qué va a ocurrir. Si podemos mejorar... pero no será sencillo. Cada día el nivel del Leganés es más alto y cuesta encontrar jugadores mejores de los que tenemos. No será fácil".

De la evolución del equipo, explicó: "Somos un gran grupo, teníamos talento y ahora necesitamos ser mejor equipo. Poco a poco lo estamos siendo. Espero que estos meses, cuando llegue febrero que es cuando se juega lo importante en la Liga, consigamos ser un gran equipo para pelear con toda la gente. Cada vez somos mejor equipo independientemente de los resultados".

Por otro lado, se mostró satisfecho por el pase en Copa: "Ya vemos lo difícil que es, la gente a veces no le da el valor que tiene y vemos a equipos muy fuertes que se han quedado fuera, a otros con problemas. A nosotros nos va a hacer crecer seguro. Buscamos el pasar, estamos muy contentos en esa situación".

Además, expresó su agradecimiento por ser nombrado hijo adoptivo de la localidad madrileña y trató dos temas de actualidad. Uno de ellos, la destitución de varios entrenadores: "Hay mas dinero y es más fácil echarnos a todos. Cada equipo es una historia diferente, no sé los objetivos de cada uno, si se cumplen o no, por qué son las destituciones. Bastante tenemos con intentar mantener aquí el puesto".

Otro, la posible implantación del videoarbitraje: "Siempre digo que todo lo que sea mas justo es bienvenido pero que sean situaciones rápidas. Esas situaciones vendrán en el fútbol y estaría bien. Todo lo que suponga que se pare el juego para ver o que tarde mucho, es complicado. En esas situaciones el fútbol sería más justo. Lo que sea más justo, bienvenido".