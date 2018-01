Bustinza: "No se me ha pasado nunca por la cabeza verme levantando la Copa"

Bustinza: "No se me ha pasado nunca por la cabeza verme levantando la Copa"

Leganés (Madrid), 26 ene (EFE).- Unai Bustinza (Bilbao, 1992) es uno de los jugadores que más tiempo lleva en el Leganés y de los pocos en la plantilla que puede presumir de haber jugado una final de la Copa del Rey, con el Athletic ante el Barcelona. Ese sueño es de nuevo posible en su actual club. EFE habló con él.

P: Ha jugado una final de Copa del Rey. ¿Qué le enseñó aquel partido?

R: Me enseñó que a un partido contra cualquier rival puede pasar cualquier cosa. Pero es verdad que al final hay equipos que están mucho más preparados para jugar ese tipo de partidos porque tienen diferentes competiciones y llegan a finales. Con el apoyo de la gente, con el ambiente que se respira, uno se crece más si cabe. Siempre tienes opciones de poder sacar el resultado.

P: Han llegado a semifinales después de eliminar al Real Madrid. Eso les resta el factor sorpresa. ¿Es bueno porque el Sevilla les va a respetar más o malo porque después de eso ya saben qué les espera?

R: El factor sorpresa en el fútbol siempre existe, es una de las cosas bonitas que tiene este deporte. A estas alturas nadie se va a llevar ninguna sorpresa con este equipo, los que estamos nos conocemos y sabemos muy bien cómo nos gusta jugar, cuáles son los puntos fuertes y débiles. Que eliminásemos al Madrid no cambia mucho. Lo bonito del fútbol es que las sorpresas siempre están ahí.

P: Entraron en el bombo junto a Barcelona, Sevilla y Valencia. ¿Se imaginaba algo así?

R: No es fácil verte ahora en esta situación. Yo estoy aquí desde Segunda División y el club ha crecido muchísimo en poco tiempo. La verdad es que son palabras mayores. Para nosotros el hecho de estar en Primera ya es un logro impresionante.

Poco a poco conseguir otras cosas como llegar a semifinales, aunque todavía no lo asimilamos y lo repasaremos a final de temporada, va en la dinámica de lo que ha ido buscando este club que ha sido siempre tratar de dar un pasito más. En este momento estamos contentos. Veremos a ver cómo se da pero la verdad es que esto es señal de que el equipo está trabajando bien.

P: Más allá de por el valor doble de los goles fuera de casa... ¿Por qué eliminó el Leganés al Real Madrid?

R: Una de las claves fue que el equipo llevó a cabo lo que el míster había pedido. Aparte el planteamiento creo que fue acertado porque nos hizo sentir bastante cómodos en la ida y en la vuelta. Eso muchas veces no es fácil, sobre todo cuando tienes tan poco tiempo para los partidos. En el global de la eliminatoria hemos sido un equipo muy serio y el compromiso de todos ha superado la individualidades de cada uno. Eso nos ha llevado a sacarlo adelante.

P: ¿En algún momento después del pitido final en el Santiago Bernabéu se ha visualizado inconscientemente levantando la Copa?

R: Yo tengo la experiencia de otros años y levantar la Copa del Rey es muy difícil, más con la competitividad que hay en todos los equipos. No se me ha pasado en ningún momento por la cabeza verme levantando la Copa porque todavía queda mucho trabajo que hacer y la verdad es que es una competición que, aunque bonita, es difícil.

P: Juegan las semifinales contra el Sevilla, que este año ha experimentado varios cambios. Ahora está en proceso de transición tras la llega de Montella. ¿Es un buen momento?.

R: El mejor momento para medirse al Sevilla no sabes nunca cuál es. Ahora llevan una dinámica positiva pero en cualquier momento pueden perder y que parezca otra cosa. El fútbol cambia muy rápido y tenemos las mismas opciones que cuando nos enfrentamos a ellos en liga.

P: Toca volver a la tierra. El domingo hay de nuevo liga, contra el Espanyol. ¿Cuesta cambiar el chip?

R: Una de las cosas buenas que te da estar presente en Copa es que los partidos vienen muy rápido. Cada uno vale para trabajar el siguiente y reafirmarte en lo que estás haciendo. Aunque pierdes tiempo de preparación eso es más problema para el entrenador, que le gusta repasar todo. Pero para nosotros es una gozada tener tantos partidos.

P: Ha pasado por las inferiores del Athletic, un club que apuesta por los jóvenes y donde no hay extranjeros. Ahora de repente en LaLiga desembarcan varios jugadores saudíes en bloque, uno de ellos en su equipo... ¿Se muere el fútbol de cantera?.

R: El fútbol de cantera está muy presente. Yo vengo del Athletic, que siempre ha estado presente por las circunstancias que tiene el equipo pero en otros que he tenido cerca como la Real también tienen muchos futbolistas de cantera, el Barcelona, el Madrid... Que vengan jugadores de otros países y otras ligas siempre es bueno porque tiene repercusión a nivel mediático.

Además yo siempre he pensado que la competitividad es buena. Si el marco que tenemos para competir es mayor, eso hará que los canteranos de aquí tengan que apretar más y ser mejores para sobreponerse a los que vienen de fuera.

P: ¿Cómo se encuentra? Es uno de los futbolistas que más tiempo lleva en el club, que ha vivido más cosas...

R: Estoy muy contento de estar en el Leganés. Este año me ha tocado tener menos opciones en liga pero aquí lo que tratamos de transmitir los que llevamos un poco más es que el día a día es importantísimo y que nadie tiene que regalar nada porque opciones hay para todos. El grupo que hay aquí es buenísimo. No es nada fácil año a año seguir manteniendo ese bloque y esa unión. Mientras siga así es muy bonito venir a entrenar todos los días.

P: Conoce bien al entrenador. ¿Seguirá Garitano el año que viene?

R: Esa pregunta es para él. Yo creo que lleva tiempo haciendo las cosas muy bien y es normal que tenga pretendientas. Al final la decisión será suya y tendrá que valorar con la familia muchas cosas que son muy importantes. Veremos si sigue o no.

P: ¿Hay algo que esté en manos de los jugadores para convencerle de que se quede?

R: No sé si nosotros podemos convencerle o no. Él sabe que cuando ha estado aquí nosotros hemos ido con él y que lo que él trata de trabajar nosotros lo intentamos llevar a cabo. Esas decisiones son muy personales, nadie se puede meter a valorar cuando alguien toma una decisión de ese tipo, porque más argumentos para tomarla que los que tiene la propia persona no los tiene nadie.

P: El objetivo es salvarse pero de momento hay dos vías abiertas a las competiciones europeas, la de la liga y la de la Copa del Rey. ¿Sueñan con eso?

R: La opción de Europa es algo que esta ahí, que podemos conseguir por dos vías. Pero no nos vuelve locos. Partimos de la base de que nuestro objetivo principal es la permanencia, que es lo que nos da de comer. Lo que venga por delante será precioso pero el objetivo principal es ese.