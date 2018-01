Guerrero: "Ya que estamos en semifinales, queremos llegar a la final"

Miguel Ángel Guerrero, atacante del Leganés, habló acerca de su posible salida en el mercado de invierno y aseguró que su idea es seguir en el club madrileño hasta el final de la temporada. "Yo en estos momentos estoy centrado en entrenar día a día, en si tengo una oportunidad aprovecharla. Mi cabeza está al cien por cien aquí, en Leganés", manifestó tras el triunfo por 3-2 frente al Espanyol.

Además afirmó que de momento no piensa en su renovación: "Yo estoy tranquilo. Ahora no estoy hablando nada con el club. Estoy participando poco y sólo me centro en el trabajo diario y en si llega una oportunidad como la de hoy, aprovecharla".

Guerrero fue importante para su equipo en el triunfo, anotando uno de los tantos: "Yo aporto mi trabajo diario. Esta temporada estoy participando menos. Pero cuando participo, intento hacerlo lo mejor posible. Hoy he tenido la suerte de meter gol, pero eso no cambia nada. Hay que seguir y estamos contentos".

"Yo creo que era muy importante sacar algo positivo hoy. Veníamos de la euforia de ganar en el Bernabéu y yo creo que el equipo ha dado la cara. También se ha visto que el equipo tiene una plantilla muy amplia, que todos damos la cara. Estamos muy contentos",destacó.

Ahora llega el duelo de ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla: "Toca desconectar. Descansar de la liga y centrarnos en la Copa. Estamos muy ilusionados. Ya que estamos en semifinales lo que queremos es llegar a la final".