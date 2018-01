Zaldua: "Las ganas que tenemos de hacer historia no nos las quita nadie"

Leganés (Madrid), 29 ene (EFE).- Joseba Zaldua (San Sebastián, 1992) es un futbolista en blanco y azul. Los colores de la Real Sociedad, club al que pertenece y que lleva en el corazón. También los del Leganés, donde juega este curso y aspira hacer historia en la Copa del Rey. Este lateral derecho trabajador y con una gran inteligencia para saber cuándo es necesaria su presencia en el ataque habló en exclusiva para EFE.

Pregunta: Habéis llegado a semifinales de la Copa del Rey junto al Valencia, el Barcelona y el Sevilla. ¿Se puede ganar el torneo?

Respuesta: ¿Por qué no? Sabemos que es muy complicado, que va a estar muy difícil. Pero la ilusión y las ganas que tenemos de hacer historia no nos las quita nadie. Por intentarlo no va a ser.

P: Ya nadie se puede fiar del Leganés, ¿no?

R: Ya hemos demostrado que somos un equipo duro de batir. Hemos conseguido eliminar al Villarreal, al Real Madrid. ¿Por qué no vamos a ser capaces de eliminar al Sevilla? Está claro que va a ser muy complicado pero las ganas, la ilusión que tenemos, el esfuerzo y el sacrificio que vamos a hacer va a ser muy grande con el objetivo de llegar a la final.

P: ¿La confianza gana partidos? ¿Puede ser más decisiva que las individualidades técnicas de vuestros rivales?

R: Yo creo que sí. El equipo está en una dinámica buena, con mucha confianza y eso nos ayuda a afrontar los partidos. Y también a ver nosotros mismos que somos capaces de plantarle cara a cualquier equipo tanto en casa como fuera. Intentaremos ponerle las cosas difíciles al Sevilla.

P: ¿Como trazaría su camino idílico hasta la final?

R: Empezando por el miércoles, marcando un gol por lo menos y no encajando. Eso sería fundamental porque no encajar en el primer partido es importante, sobre todo si juegas en casa. Luego, allí, ¿por qué no ganar?. Tienes que salir siempre a ganar porque si sales a mantener el resultado normalmente pierdes. Intentaremos que se parezca a eso, conseguirlo y llegar a la final.

P: Imagínese que puede marcar el gol que le da el título a su equipo. ¿Como le gustaría que fuese?

R: No tengo ni idea, nunca había pensado en una cosa de esas. Mientras que entre en la portería me da igual como sea. Que sea gol es lo importante y si es para conseguir un título, más todavía.

P: Van partido a partido... ¿Se les ha olvidado entonces ya la victoria de cuartos de final en el Santiago Bernabéu?

R: No, eso todavía está en nuestras cabezas. Muy pocos equipos consiguen ganar en el Bernabéu, mas remontando una eliminatoria después de haber perdido 0-1. Hemos hecho historia. Para un club como el Leganés llegar a semifinales de Copa eliminando al Villarreal y luego al Real Madrid es algo difícil de digerir, a algunos nos cuesta asimilarlo todavía.

Pero esto no para. Jugamos cada tres días, tenemos que estar muy enchufados y los resultados que estamos consiguiendo nos dan confianza para afrontar los enfrentamientos con seguridad y con ganas.

P: Es su primera temporada en el club. Cuando vino aquí en verano... ¿se imaginaba algo así?

R: La verdad es que no. Todo el mundo sueña con cosas bonitas y con hacer un buen año. Tenemos veintiocho puntos y estamos a once del descenso, está bien. Pero sabemos que esto es muy largo, da muchas vueltas. El objetivo sigue siendo permanecer en Primera un año más y cuando lo consigamos ya miraremos si podemos tirar hacia arriba o no.

P: Está siendo uno de los futbolistas más destacados este curso. ¿Qué sensaciones tiene?

R: Buenas. Necesitaba encadenar diez partidos seguidos, que hacía mucho que no lo conseguía. El míster está demostrando que tiene mucha confianza en mí, eso me ayuda mucho. Cada día me encuentro mejor, con más fuerza, con más confianza. Estoy en un momento muy bueno y espero seguir así.

P: Llegará el verano, volverá a la Real Sociedad y... ¿después?

R: El futuro nunca se sabe. Yo he venido aquí con la intención de volver a la Real Sociedad porque es el club de mi vida, el club de mi corazón, donde quiero estar. Trabajo aquí muy duro para intentar llegar en verano lo mejor posible pero sabiendo que no es una decisión que depende solamente de mi. Haré todo lo posible por estar allí y en eso trabajo día a día.

P: Si le abren las puertas de nuevo en el Leganés... ¿Retornaría?

R: Nunca se sabe, esto es fútbol y no hay que cerrar las puertas a nada. Me estoy encontrando como en casa aquí, estoy muy a gusto, el vestuario es una pasada porque somos una familia y nos llevamos todos muy bien. Pero mi corazón siempre va a estar en San Sebastián y en la Real. Nunca se sabe.

P: ¿Qué le está pasando a la Real Sociedad ahora?

R: Al igual que nosotros estamos en una dinámica buena en la que nos sale todo ellos están en un pequeño bache, no consiguen un resultado positivo. Cuando estás ahí metido y no ganas las cosas se complican mucho. Pero creo que están muy capacitados para darle la vuelta a la situación y cuando ganen uno o dos partidos seguidos empezarán a mirar para arriba y seguro que acaban bien el año.

P: ¿Entiende que se dude de Eusebio?

R: Es lo fácil. Cuando todo va bien todo es muy bonito y cuando las cosas no están saliendo tan bien lo fácil es echarle la culpa al míster. No es justo, creo que es cosa del equipo. Cuando todo va bien es cosa del equipo y cuando va mal también. Echarle la culpa solamente a él no tiene ningún sentido.

P: ¿Le escriben sus compañeros de allí con envidia?

R: Mantengo muchos amigos, mucha relación, casi hablo a diario con muchos de ellos. Se alegran por mi. Es el primer año que salgo a otro equipo. Nunca es fácil pero la verdad es que aquí estoy encantado y ver que los compañeros de allí se alegran por mi de las cosas que estamos consiguiendo me hace muy feliz.

Carlos Mateos Gil