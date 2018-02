Garitano:"Hace años preparé algo para Costa... Hizo dos goles y me destituyeron"

Asier Garitano, técnico del Leganés, descartó tener un plan específico para frenar al delantero Diego Costa durante el encuentro que deberá medir a su equipo contra el Atlético de Madrid.

"Hace años preparé algo. Vino a Alicante, me hizo dos goles y me destituyeron. Voy a intentar no preparar mucho no vaya a ser que mañana haga tres y el jueves me echen", comentó en la rueda de prensa previa al choque.

Sobre su rival y el último encuentro de este ante el Sevilla, en el que vencieron por 2-5, declaró: "Te das cuenta de la intensidad, de cómo está trabajado. Viene siendo así durante los años. Y los errores que puedas cometer ellos te penalizan. Tres errores en la salida de balón como los del Sevilla contra el Atlético y te puede pasar lo que pasó ese día porque estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo en los últimos años".

Asimismo comentó: "Tienes que ver dónde no puedes cometer errores para que esas circunstancias no se den. Y aún así se encargarán ellos también de ir buscándolo. Tenemos que ir a lo nuestro, saber qué partido tenemos que jugar para tener opciones de estar más cerca de ganar. Creer en eso y a partir de ahí ver si todas la circunstancias del partido se pueden dar a favor".

"El Atlético te lleva al límite. A nosotros como rival, al estamento arbitral. Todo el mundo tiene que estar muy preparado porque te llevan a que tengas que dar lo mejor de cada uno en cada una de las facetas. Si no, te van a pasar por encima", agregó.

En cuanto a las sensaciones de su equipo, apuntó: "Tienen que ser buenas, tenemos que ir con una ilusión increíble. Primer partido en el Wanda, contra un equipo increíblemente bueno que lleva los partidos al límite. Necesitamos jugar un partido increíble. Lo merece la situación, el campo, el rival... por todo vamos a ver si vemos un gran Leganés, esa es la idea. Y ser mejores respecto a lo que hicimos la temporada pasada allí".

"Cada partido nos da la posibilidad de ganar y mañana no va a ser menos, vamos a preparar el partido con la idea de estar más cerca de ganar. Sabemos de la dificultad, dónde vamos, con quién, en qué momento están... Nosotros no vamos a cambiar", destacó también.

Garitano agradeció las buenas palabras que le había dedicado el técnico contrario, Diego Pablo Simeone, y habló de él: "Me gusta que sea diferente, que para poder cumplir objetivos y estar más cerca de Real Madrid o Barcelona no copie lo que hacen ellos. Busca algo diferente, lo ha hecho y encima les ha ganado. Eso está increíblemente bien".

"Si intentas copiar otro modelo no dejas de ser algo parecido pero nunca llegarás a poder ganar. El Atlético ha conseguido ganar. Ha cambiado la mentalidad del equipo y de la gente, que eso es lo más difícil. Por eso es tan bueno", completó.

Por otro lado consideró que no es fácil que los rojiblancos le peleen el título liguero al Barcelona: "Veremos. No es sencillo poder pelearle la liga al Barcelona. Todo el mundo, quitando seguramente el Atlético, tiene la vista puesta en ese partido del domingo. Ves periódicos, televisión, preguntas... del Leganés creo que no ha hablado nadie. Vamos a ver si conseguimos que el jueves hablen de nosotros, sería buena señal. Si seguís hablando del Barcelona, será malo para nosotros".

Además salió al paso de aquellos que criticaron a Svioas y Rubén Pérez por ver la quinta amarilla ante Las Palmas y perderse esta cita: "No sé si para justificar algunas cosas de equipos grandes tienen que meter a otros. A Siovas le podía haber dejado también sin jugar el día del Real Madrid para que estuviera ante Las Palmas y arriesgamos".

"Ocurre que ellos también son conscientes de cómo están, Siovas viene con algún problema en la rodilla en las últimas semanas y Rubén con una fisura en la costilla. Los jugadores a veces son inteligentes, no hace falta decirles nada y ven en qué momentos pueden estar un poco más justos. Nos ha tocado así. Si hubiésemos ido a buscar podíamos también habérselo dicho a Javi Eraso o a Diego Rico. Han coincidido los dos como podía haber coincidido algún otro, cuatro o ninguno", agregó.

El entrenador opinó que deberán sufrir para salvarse: "No lo sé, yo creo que sí vamos a tener que sufrir. Pero estamos bien. Con treinta puntos no te vas a salvar pero estamos más cerca y es importante. En las segundas vueltas cada uno ya sabe a lo que juega. Nos tiene que servir de experiencia lo que vivimos la temporada pasada nosotros".

En ese sentido ve importante haber superado la línea de los treinta puntos: "Los equipos que están abajo aún no han llegado a veinte. Ya pasamos eso el año pasado. Cuesta, tienes ahí la barrera. Es importante para nosotros superarla. Necesitábamos sumar y sobre todo no perder porque eso hubiera generado ansiedad u otra forma de afrontar el último tramo".

"Seguimos en renta buena. Pasaremos esta semana de tres partidos y poco a poco espero que el equipo vaya a mejor y logremos el objetivo de mantener la categoría para darle una nota muy alta", afirmó.