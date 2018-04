Diego Rico: ´Garitano saca el máximo rendimiento y la mayor intensidad a todo´

Diego Rico (Burgos, 1993) es de los futbolistas que más miradas centra cuando juega el Leganés, un lateral izquierdo completo y de largo recorrido capaz de sorprender a las defensas rivales. Hombre de confianza de Asier Garitano desde su llegada al equipo, los goles que marca tienen dedicatoria especial. EFE le ha entrevistado en la semana donde deberán recibir al Valencia.

P: ¿Cómo se le gana al Valencia?

R: Contra estos equipos que están haciendo una gran temporada hay que estar muy concentrados. Debemos hacer un gran partido, tener tranquilidad con el balón, estar muy juntos, hacer ayudas constantes, coberturas... y aprovechar las ocasiones que tengamos para meter gol.

P: ¿En quién hay que fijarse especialmente?

R: Yo creo que Parejo es el timón, el que maneja el partido y cómo quiere que juegue el equipo. Y arriba Rodrigo está haciendo un temporadón, también está Zaza... hay que tener muchísimo cuidado con esos jugadores. Pero es un conjunto. Esperemos taparles bien, hacernos fuertes en casa y sacar algo positivo.

P: Empezó de delantero. ¿Qué hay en usted de aquella etapa?

R: Fue cuando era pequeño, en el Burgos Promesas. Prácticamente siempre me han subido con los mayores. Te vas curtiendo, te van enseñando. Pasé de fútbol siete a fútbol once y el míster decidió ponerme de lateral. Ese partido no lo hice mal. A partir de ahí confió en mi de lateral y hasta ahora. También me ponían de extremo e incluso he jugado de central o carrilero. Son situaciones que no me pillan desprevenido ni incómodo.

P: En Instagram tiene una foto con Roberto Carlos. ¿La aspiración de todo lateral izquierdo es parecerse a él?

R: Desde muy pequeño, aún jugando yo de delantero, siempre ha sido mi ídolo y mi referente. Por cómo subía la banda, por la potencia que tenía, la rapidez, el disparo...

P: Usted pudo jugar en el Real Madrid. Llegó incluso a entrenar con uno de los juveniles pero al final se dio ese paso. ¿Tiene una espina clavada con ellos?

R: Me llamaron para hacer tres días la pretemporada con el Juvenil C y aún así la completé entera. Luego decidieron que como el Burgos Promesas había subido a División de Honor querían verme cómo evolucionaba con los mayores y me dijeron que me iban a seguir. Nunca se sabe qué podía haber pasado pero aquí estoy, muy contento. Fue una gran experiencia, conocí gente de la residencia con la que aún me llevo muy bien y eso se agradece.

P: ¿Hay en Diego Rico un futuro internacional español?

R: Ojalá. Para todo jugador español de cualquier equipo su máximo objetivo es ir a la Selección. Es muy complicado, hay gente de nivel mundial en equipos muy grandes. Hay que seguir trabajando, no perder la ilusión y quién sabe si en un futuro se puede conseguir ese objetivo.

P: ¿Se le queda pequeño el Leganés?

R: Yo creo que no. Estoy muy contento, me adapto a las condiciones donde sea e intento dar lo mejor de mi. No es ni menos ni más el Leganés. Es el club que me ha dado la oportunidad de debutar en la mejor liga el mundo y tengo que estar agradecido al cien por cien.

P: Tiene contrato pero si en verano viniese un equipo de mayor nombre a por usted... ¿qué haría?

R: Primero el otro equipo tendría que hacerle una propuesta al club y luego ya se vería si se negocia o qué pasa. Tengo aquí contrato tres años más.

P: Pasó por el Zaragoza. ¿Mira de reojo lo que sucede allí? ¿Va a subir el equipo?

R: Les sigo siempre porque tengo muchos amigos allí. Estos días estuve allí viendo al equipo. Es una pena que perdiera porque llevaban una buena racha y si ganaban se les ponían las cosas de cara. Pero tienen que seguir. La Segunda es muy dura, están todos en tres o cuatro puntos. Espero que suban y poder encontrarme con ellos en Primera.

P: Allí sufrió en ocasiones las críticas de La Romareda. ¿Deberían aprender los aficionados que los pitos generan más problemas al jugador de los que solucionan?

R: Coincidí con una época muy mala en la que el equipo bajó y estuvo a punto de desaparecer. No sabían quién venía, cada año había trece jugadores nuevos. Quieras que no la gente no lo entendía en ese momento, miraba a los jugadores de la Recopa. Y no era así. Había que mirar la realidad, la situación del club, cómo estaba, que iba creciendo poco a poco. Incluso pudimos subir en aquella eliminatoria ante Las Palmas.

Es entendible porque el Zaragoza es un club grande e histórico pero hay que saber la situación en la que estás y ver todo desde fuera con más calma. Había bastante presión porque la gente quería que ganásemos todos los partidos, que volviésemos a Primera. Las críticas tienen que ayudar a que te motives más y a sacar lo mejor de ti para darle a la gente lo que quiere.

P: ¿Por qué Asier Garitano ha llegado a donde ha llegado viniendo desde donde viene?

R: Tiene las cosas claras, es muy estricto en su labor. Hasta que no se consigue lo que quiere, no para. Encima saca el máximo rendimiento y la mayor intensidad a todos los jugadores. Y lo estamos demostrando, somos uno de los equipos que más corre de LaLiga y de los que tiene más intensidad.

P: ¿Le intentan convencer para que se quede?

R: No. Creo que él debe decidir su futuro. Está firmando año a año y decidirá con el club lo más conveniente para todo el mundo. Es decisión suya y hay que respetarla en todo momento.

P: Para quien no lo sepa... ¿Por qué se tapa un ojo cuando celebra los goles?

R: Desde pequeño mi hermano se quedó ciego de un ojo, tiene un ojo de plástico. La dedicación va a él. Viene a todos los partidos, ve poco pero lo disfruta al máximo. Es como el referente para sacar una sonrisa de todo lo mal que lo hemos pasado por él hasta ahora.

Es un ejemplo a seguir dentro de la familia. Pase lo que pase está animado, con fuerza y con alegría. Yo soy para él su ídolo y él también lo es para mi por la superación que lleva desde que nació y sus ganas de vivir las cosas.