Gumbau: "Messi lee todo antes de que la gente lo vea"

Gerard Gumbau (Campllong, 1994) se formó en la cantera del Girona pero terminó de pulirse en la del Barcelona. Con los azulgrana jugó en LaLiga, en la Copa del Rey y en la Champions League. Ahora vuelve al Camp Nou, pero esta vez defendiendo los colores del Leganés. Antes de esa cita, atendió en exclusiva a la Agencia EFE.

Pregunta: Para alguien que ha pasado por la cantera del Barcelona, jugar en el Camp Nou como visitante será un reto muy ilusionante, ¿no?

Respuesta: Está claro. Es algo que ilusiona a un futbolista de cualquier equipo y sobre todo si has jugado allí. Nos lo tomamos como un reto muy importante. A ver si tenemos la suerte de sacar algo positivo.

P: Todos los que han estado allí dicen que lo más duro es acostumbrarse a lo que hay fuera

R: Allí lo tienes todo, todo son facilidades. Y cuando vas a otros equipos cosas que pensabas que eran normales allí ves que no lo son tanto fuera. Pero en Primera tampoco te puedes quejar. Tenemos muchas ventajas y muchas oportunidades para todo. En el Leganés también estoy muy bien.

P: ¿Haber ganado en el Santiago Bernabéu en Copa les hace pensar que se puede ganar también en el Camp Nou?

R: ¿Por qué no? Siempre preparamos los partidos para poder estar más cerca de ganar que de perder porque así lo dice el míster. Vamos con la intención de sacar los tres puntos, de hacerle un partido muy difícil al Barcelona. Seguro que nos lo pondrán muy difícil porque son muy buenos. Pero vamos mentalizados para hacer un gran partido y a ver qué pasa.

P: ¿Le gustaría que rotara Messi?

R: Siempre que no juegue el mejor del mundo es un plus más para el otro equipo y uno menos para el Barcelona. Es el mejor jugador del mundo y claro que nos vendría bien que no estuviese. Pero nosotros vamos con una idea de juego, intentaremos hacerla y aprovechar nuestras oportunidades.

P: ¿Cómo es tenerle a su lado?

R: Es un tipo tranquilo. Es muy bueno, lee todo antes de que la gente lo vea. Lo tiene todo y lo demuestra en cada partido y en cada entrenamiento. Que siga así muchos años.

P: Busquets juega en su posición. ¿Ve cosas en él de usted y cosas de usted en él?

R: No me puedo comparar con él porque es muy bueno. Cuando estaba allí intentaba aprender de su juego y de su manera de leerlo. También de su manera de defender, siempre está bien posicionado para cortar contras de los rivales y dar juego al equipo. Es una posición muy importante en el Barcelona. Cuando juega no se ve muchas veces su trabajo ni se valora lo difícil que es jugar en esa posición. Y cuando no juega se ve que es fundamental.

P: Se formó en el Girona. ¿Va a entrar el equipo en Europa?

R: Yo creo que sí. Es un equipo muy rocoso con su sistema bien integrado y trabajado. Está haciendo una grandísima temporada y ojalá la remate con la Europa League.

P: ¿Cómo valora su primera temporada en el Leganés?

R: De manera positiva. Estoy en Primera, hemos hecho de momento una gran temporada con unas semifinales de la Copa del Rey. Además he disputado bastantes partidos. Siempre me gustaría jugar un poco más pero para ser el primer año de adaptación a Primera me he encontrado bien y he ido cogiendo confianza. Espero coger un poco más de aquí a final de temporada.

P: ¿Está la salvación asegurada?

R: Hasta que los números no lo digan no pero sí está encarrilada. Tenemos un margen de puntos bastante bueno pero hay que aprovechar estos partidos difíciles ante rivales muy buenos para acabar la temporada bien y con confianza.

P: ¿Tienen incertidumbre con respecto al futuro del entrenador Asier Garitano?

R: De momento sabemos que está aquí, al cien por cien con el Leganés y trabajando cada día en los entrenamientos. Lo que decida irá en función de él, de su vida personal, de sus retos y de lo que quiera conseguir en la vida. No tengo ninguna duda de que lo va a barajar todo y elegirá lo que más le convenga.

P: ¿Le ha hecho mejor jugador?

R: Yo creo que sí. Aquí he mejorado mucho en aspectos defensivos, en aspectos tácticos y sobre todo en los ritmos. En Primera son muy importantes y si no tienes buen ritmo no puedes competir con los mejores.