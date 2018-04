Mauro Dos Santos: "El yoga me ayuda muchísimo"

Leganés (Madrid), 11 abr (EFE).- Mauro Dos Santos (Santo Tomé, Argentina, 1989) llegó al Leganés el pasado verano procedente del Eibar y en su primera campaña en el club los problemas físicos le han impedido tener la continuidad deseada.

Frente a los contratiempos, el central argentino exhibe paciencia, constancia y determinación. Le ayuda el yoga, una práctica que le ha cambiado la mentalidad.

Pregunta: Reciben al Celta con la salvación casi asegurada. ¿Qué les queda por hacer de aquí hasta la última jornada? ¿Se han marcado algún reto?

Respuesta: El reto es terminar lo más arriba posible. Vienen una serie de partidos complicados hasta el final de la temporada pero cuanto más arriba terminemos, mejor.

P: Da la sensación de que hay pocos futbolistas que hayan peleado tanto como usted por venir al Leganés. ¿Por qué ese empeño?

R: En el mercado de invierno del año pasado ya mostraron interés en mí y eso me gustó mucho. Me hablaron muy bien los compañeros del club, de la gente, de la afición... tenía muchas ganas de venir. Por suerte en verano se pudo dar esa oportunidad.

P: ¿Y le ha merecido la pena dar el paso? ¿Se arrepiente?

R: Para nada me arrepiento. Estoy muy agradecido, muy contento en Leganés. Obviamente a veces uno quiere tener continuidad, jugar más, pero tuve la lesión y ahora el equipo viene demostrando que está bien. Toca esperar de nuevo la oportunidad y demostrar lo que me trajo hasta aquí.

P: ¿Qué le dice Asier?

R: No hablamos mucho con él. No pido explicaciones cuando estoy en el once y tampoco cuando no estoy. Pero sí que trato de dar en los entrenamientos todo de mi para poder estar entre los once o al menos en la convocatoria.

P: ¿Su futuro el año que viene está seguro aquí o dependerá de cómo transcurra el tramo final de la temporada?

R: Tengo un año más de contrato aquí con el Leganés y me gustaría seguir. Lo importante es cerrar la permanencia, terminar arriba y después ver. Pero tengo un año más de contrato y mientras cuenten conmigo, bienvenido sea.

P: Le pregunto por su compatriota Martín Mantovani, emblema del club. ¿Si él no continuase sería una gran pérdida para la entidad?

R: No depende de mí. La gente lo quiere muchísimo, se nota. Si de mi dependiera me gustaría que siguiese. Pero el fútbol es así. Hoy somos buenos y mañana somos malos. Tenemos que estar por encima de esas cosas. Una temporada juegas treinta y cinco partidos y la siguiente viene otro entrenador, no eres de su agrado, y no juegas ninguno. Tenemos que estar preparados para esas cosas.

P: Se coronó campeón del Apertura en Argentina con Banfield en el año 2009. ¿Es su mejor momento como profesional?

R: Creo que sí. Salí de allí, estuve desde los quince años en la cantera. Y más en Argentina, que la gente es muy forofa y canta los noventa minutos. Salir campeón con tu club y tener un título es muy bonito.

P: En aquella plantilla estaba James Rodríguez. ¿Pensaba que llegaría tan lejos como lo ha hecho?

R: Sí. Se veía mucha calidad en él, tenía muchas condiciones pese a ser muy joven. Lo demostró y lo sigue demostrando. Es un grandísimo jugador y también es espectacular como persona.

P: ¿Puede Messi él solo ganar un Mundial?

R: Para mi es el mejor jugador del mundo pero creo que no. No es una máquina, es humano como todos. Tenemos la espinita del Mundial en Brasil pero creo que la selección va a dar de qué hablar en el Mundial.

P: Se le puede ver en las redes sociales practicando yoga junto a su mujer. ¿Qué puede aportarle este a un futbolista?

R: Creo que mucho. Desconocía ese mundo y cuando conocí a Mónica, mi mujer, empecé a hacerlo. Al principio, desde mi ignorancia, me reía y decía que no servía de nada. La ignorancia a veces mata. Empecé a hacerlo y aporta muchísima tranquilidad, autocontrol, fortalecimiento en todo tipo de lesiones... Hay diferentes tipos, pero el yoga me ayuda muchísimo.

P: ¿Debería introducirse en la dinámica de los entrenamientos de los equipos?

R: Creo que sí. Si te pones a buscar deportistas que practican yoga, quedas sorprendido. Hay muchos deportistas de elite que lo practican. Creo que es de una gran ayuda. A veces pensamos que lo sabemos todo y la ignorancia a veces nos puede mucho.

P: ¿Necesitan a veces los futbolistas limpiar la mente? ¿Llegan a perder la perspectiva del mundo real desde la posición de privilegio en la que les sitúa la sociedad?

R: Sí. El yoga me abrió totalmente la mente para ver la realidad. Con el tema del fútbol estás en un mundo y en un bucle y pierdes la visión de la realidad que hay fuera. Mientras pueda voy a seguir haciendo yoga.

P: Parece desde fuera que es de esos jugadores que disfruta de su profesión. ¿Entiende a los que dicen que no lo hacen?

R: Cada persona es un mundo. Hay diferentes caracteres, diferentes personalidades. Antes era de carácter más fuerte, me encerraba en mis pensamientos con el tema del fútbol. Practicar yoga me cambió totalmente la mentalidad en el sentido de que te das cuenta de que a veces hay muchos más problemas de los que pensamos. Escuchas a familiares y gente cercana que te cuenta sus problemas, te pones a pensar y te das cuenta de que lo tuyo es una tontería.

Carlos Mateos Gil