Gabriel: "Todo lo que sea que Garitano se quede será bueno para nosotros"

Gabriel Pires, centrocampista brasileño del Leganés, mostró su deseo de que el técnico Asier Garitano siga en el club la próxima temporada, pero aseguró que no sabe nada acerca de la continuidad de éste.

"No sé cómo va la cosa con Asier. Yo me he encontrado muy bien con él y si él se encuentra bien aquí, si está feliz en Leganés, todo lo que sea que él se quede será bueno para nosotros", comentó durante una visita al colegio Legamar junto al marroquí Nabil El Zhar.

El futbolista brasileño habló también sobre el margen de mejora que aún tiene el Leganés. "Tenemos equipos en los que nos tenemos que fijar como ejemplo, equipos que fueron creciendo poco a poco cada año buscando cada vez más. Este año hemos tenido la oportunidad de estar casi en Europa, la afición ha tenido un poco el gusto de estar cerca. Creo que el próximo año es algo para hacer real, no solo un sueño. Tenemos que mirar siempre hacia arriba para mejorar y crecer", destacó.

"Estoy seguro de que la dirección del club tiene eso en cuenta, que para mejorar y para crecer tiene que fichar jugadores buenos y hacer una plantilla buena. Queremos más y, por su parte, así va a ser", declaró.

Además, opinó que el objetivo aún no está cerrado pese a que lo tienen muy cerca: "Salvados todavía no. Sabemos que tenemos una ventaja muy buena pero seguimos para intentar concretar eso lo más posible".