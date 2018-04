El propietario del Leganés: "Ojalá que Asier Garitano nos diga que sigue"

Madrid, 24 abr (EFE).- Felipe Moreno, propietario del Leganés, habló acerca de la continuidad en el banquillo del técnico Asier Garitano y mostró su deseo de que éste se decante por seguir en el club la próxima temporada.

"He hablado con él más en cinco días que en los últimos cinco años. Yo entiendo a Asier ¿Qué más puede conseguir en el Leganés? ¿Europa? Pues eso es lo que yo le he dicho. Y por mi parte pondré todos los medios para que se llegue, pero la decisión la tiene él. He hablado con él y le he dicho que por lo menos nos diga algo a final de mes, que hay jugadores que están preguntando qué va a ocurrir y que tenemos que seguir trabajando", explicó.

"El club se ha reunido con entrenadores. Si de la noche a la mañana se va... ¿Qué hacemos? ¿Me pongo yo de entrenador?. Ojalá y Dios quiera que a final de este mes nos diga que sí. Te digo una cosa, no conozco a nadie que se haya ido de esta casa y le haya ido mejor. Nadie", comentó también en el programa de radio 'Hora blanquiazul'.

Moreno dio detalles sobre las propuestas a Garitano: "En lo económico no tenemos ningún problema y en lo deportivo, cuando hace poco Asier hizo unas declaraciones, al día siguiente hablamos con él para explicarle el proyecto. Yo me reuní con él días atrás y le dije que el 90% del dinero de la entidad iba a ir para tema deportivo. Serían 40 millones de euros. Hemos hecho un súper esfuerzo".

En cuanto a la política de fichajes, indicó: "No podemos acudir al mercado de los jugadores de veinte o treinta millones, eso lo puede hacer los grandes. Nosotros tenemos que intentar ficharlos uno o dos pasos antes de que valgan ese dinero. Me gustaría que fuesen todos propios".

"Podemos gastar cuatro o seis millones de euros en un jugador, no hay ningún problema. Es cuestión de que salga. Una asignatura pendiente que tenemos durante los últimos años es que no es fácil meter goles. Si sale un jugador que nos ayude a sufrir menos, se hará. Y si salen dos, también", manifestó.

Asimismo valoró la temporada del equipo: "Le doy un diez. Hubiésemos estado cuatro puestos más arriba en Liga si no hubiéramos tenido la feria de la Copa. No somos un club como para dos competiciones y más queriendo llegar hasta la final. La gente tiene que conformarse dónde estamos y si no hubiésemos tenido esa Copa a lo mejor estábamos más arriba. Dicho lo cuál, creo que subiremos tres puestos más".

"Seguramente tardaremos menos en llegar a Europa de lo que hemos tardado en llegar a Primera. No es una fanfarronada, es simplemente seguir trabajando como estamos. Ojalá Asier continúe y sigamos todos. Cuando algo funciona mejor no tocarlo. Como mucho, chapa y pintura".

Otro asunto analizado fue la llegada en invierno del saudí Yahia Al-Shehri, quien aún no ha debutado: "Es muy sencillo. Siempre me he debido a mis jefes. Ahora mi jefe es LaLiga y si me pide que le eche una mano se la echo. Reconozco que Asier a lo mejor se ha enfadado un poco, quería otras cosas, pero si es algo para ayudar a LaLiga lo hago. Nuestros jefes nos tienen que seguir pagando y si les puedo ayudar...".

Consideró también que no es momento de emprender una gran remodelación en Butarque: "En un año se han gastado 10 millones: 6 en Butarque y 4 en la Instalación Deportiva, de los cuáles el Ayuntamiento nos ha subvencionado 2,5. El resto lo ha pagado el club".

"La política en Leganés está muy complicada, con elecciones en mayo de 2019. Teníamos dos opciones, seguir con obras sabiendo que puede pasar cualquier cosa o invertir en lo deportivo y en el estadio, adecentar Butarque. Vamos a esperar un año para parar las macro obras y ver qué ocurre en mayo del año que viene", agregó.

Aún no sabe si por entonces seguirá en el club el centrocampista Rubén Pérez: "Ya se está hablando con Rubén, pero pertenece al Granada. Con Rubén nos une un tema personal de muchos años. Tenemos buenísima relación y es un estandarte del Leganés. Cuando depende de otros no sé que deciros. Me encantaría que siguiese".

Además fue cuestionado por una posible venta de la entidad: "Si es por el tema económico, me lo pensaría. Si llega alguien con un buen proyecto deportivo que quiere hacer el Manchester City de España, diría que sí".