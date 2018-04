Zaldua: "En Copa dimos la campanada pero será un partido totalmente distinto"

Leganés (Madrid), 25 abr (EFE).- Joseba Zaldua, lateral derecho del Leganés, se refirió a la visita de su equipo al estadio Santiago Bernabéu y a las posibilidades de lograr la salvación matemática ante el Real Madrid.

Para ello les valdría con empatar en un campo donde ya jugaron en la Copa del Rey venciendo por 1-2: "Tenemos una buena oportunidad para conseguir algo bonito y certificar la permanencia en Primera, más en un estadio como el Bernabéu".

"Sabemos que va a estar muy complicado. En Copa conseguimos dar la campanada pero va a ser un partido totalmente distinto. Las ganas y la ilusión no nos las quita nadie, con ellas vamos para intentar conseguir algo positivo", añadió.

Preguntado sobre la opción de que el rival juegue con un once de futbolistas menos habituales, declaró: "No creo que nos tengamos que centrar en eso. Lo importante somos nosotros y tenemos que centrarnos en plantear bien el partido, en plantear nuestras posibilidades que seguro que vamos a tener oportunidades. No debemos pensar si ellos juega con el equipo 'A', con el 'B' o con el 'C'".

Zaldua, que visitó junto a su compañero Unai Bustinza el colegio público León Felipe, habló también sobre su futuro y la posibilidad de que siga en el club: "Nunca se sabe. Al final en el mundo del fútbol las cosas dan muchas vueltas y no puedes decir que nunca iré a algún sitio. Mi corazón siempre va a estar en la Real Sociedad y mi prioridad es jugar allí".

"Este año he tenido la experiencia de que fuera las cosas también pueden ir bien y está siendo un año muy positivo para mi. Estoy teniendo los minutos que no estaba teniendo en la Real Sociedad pero mi primera intención es volver para ser importante allí. Esa es mi idea. Si el club no lo ve conveniente o me dice que tengo que buscar otro camino, ya lo buscaremos. Pero la idea es quedarme allí", añadió.