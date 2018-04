Garitano: "No quitaría a ningún jugador del Real Madrid"

Leganés (Madrid), 27 abr (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró que no quitaría a ningún jugador del Real Madrid al ser preguntado si haría lo propio con Cristiano Ronaldo o con alguno de sus compañeros de cara al partido que les enfrentará contra los blancos.

"Cristiano no tiene costumbre de jugar contra nosotros y me imagino que no lo hará. Me da igual, son todos increíblemente buenos. No quitaría a ninguno. Estoy seguro de que su entrenador va a elegir a los mejores para jugar este partido ante el Leganés. Con esos tendremos que competir. Va a ser difícil", declaró en sala de prensa.

Preguntado por el triunfo que lograron en el Santiago Bernabéu esta temporada con motivo de la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, indicó: "Ya no me acuerdo pero hay pocas diferencias. Vamos con la misma idea, con las mismas intenciones, sabiendo que nos falta un punto para conseguir el objetivo. Vamos a un gran escenario, contra un gran rival. Intentaremos jugar un buen partido para poder sacar algo y para poder conseguir el objetivo de la salvación".

"Ya era difícil ganarle una vez, lo conseguimos. No sé si dos veces lo ha hecho alguien en la misma campaña allí. Vamos a intentarlo, vamos con esa mentalidad. Ojalá podamos hacer un buen partido. Veremos a ver cómo somos capaces de afrontar ese partido, de jugar allí", explicó.

Garitano no cree que esa victoria se debiera a que el rival no les respetó: "Todo el mundo respeta al rival, seguro. En aquel momento venían de ganar aquí. Nos respetaron, seguro. Pero es fútbol. Nadie en la historia le había dado la vuelta a una eliminatoria al Real Madrid en la Copa del Rey. Estoy seguro de que nos van a respetar y que van a querer jugar un gran partido como lo queremos nosotros".

En cuanto a si el partido del Real Madrid ante el Bayern de la presente semana podría condicionar la alineación de Zidane, comentó: "Un equipo como el Real Madrid está acostumbrado porque le pasa eso durante todo el año. A partir de noviembre o diciembre le pasa siempre porque están jugando la Copa, la Champions. El nivel de ellos espero que sea muy bueno".

"Puede ser con diferentes jugadores si ha tenido algún problema con alguno, porque lo normal es que lo vayan a cuidar para que puedan llegar en las mejores condiciones al martes. Estamos hablando del Real Madrid, de una gran plantilla con grandes jugadores. Espero lo mejor porque los dos últimos meses todo el mundo está enchufado en esos equipos", añadió.

"Lo más importante es que tu puedas jugar un gran partido. El rival en su casa, un equipo como el Real Madrid, te va a generar y te va a hacer daño seguro. Vamos a ver la respuesta nuestra, que es lo importante", manifestó.

Un empate le valdría a los suyos para lograr la salvación o bien que el Deportivo no le gane al Barcelona: "Me hubiese gustado salvarnos aquí contra el Deportivo si hubiésemos ganado. No pudo ser. El siguiente partido es este y no tenemos que mirar lo que hacen otros. Cuando tienes esa ventaja céntrate en lo tuyo, intenta hacer tu trabajo bien. Vamos a ir a por ello, la mentalidad es esa".

Además no quiso hablar de su futuro y de si seguirá en el banquillo blanquiazul la temporada que viene: "Nadie lo sabe y yo tampoco. Seguimos pensando en el siguiente partido y ya está, no hay otra historia".

"Hasta que no acabe todo no hay nada más. Nos centramos en el tema deportivo, en disfrutar, en competir, en conseguir el objetivo. Luego ya habrá tiempo seguro más que suficiente para todo", señaló también ante los medios.