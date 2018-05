Victoria Pavón: "Hemos hecho todo lo que podíamos para que Asier siguiera"

Leganés (Madrid), 10 may (EFE).- Las despedidas nunca son sencillas. Y menos aún ha debido serlo para el Leganés la de Asier Garitano tras cinco años como técnico. EFE habló con la presidenta Victoria Pavón en exclusiva para hacer balance de lo vivido en este tiempo y de lo que está por venir en el futuro.

Pregunta: Se acaba el ciclo de Asier Garitano en el Leganés. ¿Cómo ha sentado en el club la noticia de que no iba a continuar?

Respuesta: Existía esa posibilidad, al menos al cincuenta por ciento. En cierta manera era algo que más o menos teníamos asumido aunque no lo sabíamos concretamente.

P: ¿Qué siente usted al ver que se va?

R: Sobre todo incertidumbre, porque se marcha una de las figuras importantes de estos últimos cinco años. Pero al final es fútbol es así y cada temporada tienes que afrontar que hay personas que se van, aunque no deja de ser doloroso.

P: ¿Se quedan con la sensación de que han hecho todo lo posible para que el entrenador siguiera?

R: Sí. No ha sido un problema económico porque se le pasó una buena oferta y él lo ha dicho siempre, que no era una cuestión de dinero. Es una decisión personal suya, él cree que lo debe hacer. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido.

P: Independientemente de lo económico... ¿se podía haber hecho algo más para que siguiera?

R: El Leganés es lo que es. Se ha hablado con él, hemos hablado de lo que íbamos a intentar crecer para el año que viene y de todo lo que teníamos pensado para ir mejorando a nivel deportivo y general. A él le gustó el proyecto, no tiene nada que ver lo que el club vaya a hacer. Ha estado aquí cinco años, cree que ya ha hecho todo lo que podía y que debe de dejarlo. Por nuestra parte hemos hecho todo lo que podíamos. Lo respetamos y ya está.

P: ¿Considera que el fichaje de Yahia Al-Shehri en invierno ha condicionado su decisión?

R: Yo creo que quizás la prensa es quien más importancia le ha dado. Asier se lo tomó bien, desde el principio hablamos con él y le contamos que podía ser bueno para el club. Lo asumió y no ha sido ningún problema entre las dos partes, para nada. El chico se ha adaptado bien. No ha llegado a jugar pero no ha condicionado para nada el que Asier se vaya.

Es una decisión que va más allá de eso, no ha tenido tanta importancia Yahia como para eso. No ha habido entre el club y Asier ninguna ruptura, ni ningún malentendido por eso. Le ha podido gustar más o menos pero no ha habido una brecha que haya hecho daño, no.

P: Llevan tiempo sin tener que buscar un entrenador. ¿Les preocupa enfrentarse a eso ahora?

R: (Sonrisa) La verdad es que llevábamos mucho tiempo. La dirección deportiva está trabajando en ello y es lo que hay, es lo que toca. Intentarán hacerlo lo mejor posible y que venga la persona que más confianza les genere.

P: ¿Qué perfil se busca?

R: Sinceramente, no lo sé. Lo lleva la dirección deportiva. No sé si estamos buscando el mismo perfil, uno diferente... A eso no puedo contestar

P: ¿Queda la puerta abierta por si algún día existe la opción de que vuelva Garitano?

R: Nosotros intentamos siempre dejar esa puerta abierta. No creo que haya habido nadie de este club que se haya ido de mala manera. Eso es ya cosa del destino, de lo que él pueda lograr y lo que pueda lograr el Leganés. Si un día el destino nos vuelve a unir, por supuesto sería bienvenido.

P: ¿Cree que él entrenará en Primera el curso que viene?

R: Yo creo que sí. Ha sido muy reconocido estos años, se le han dado trofeos como el mejor entrenador. Creo que se merecería entrenar en Primera.

P: ¿Cuál es el balance de estos cinco años?

R: Un balance muy positivo. Empezamos con un proyecto totalmente nuevo cuando él llegó, solo quedaban cuatro jugadores de la etapa anterior. Ascendimos a Segunda, hemos ascendido a Primera, hemos llegado a semifinales de la Copa del Rey y este año no hemos sufrido para seguir en la categoría. No puede ser mejor, para nosotros todo lo que sea mantenernos es súper bueno.

P: ¿Qué se puede esperar del Leganés la próxima temporada?

R: Todavía no lo sabe nadie, ni nosotros mismos. Intentaremos acertar con las piezas pero no dejan de ser apuestas. Cada vez que traes a un jugador o a un entrenador es una apuesta que haces y nunca sabes cómo te va a salir hasta que pasan los meses. Es difícil hablar ahora de eso.

P: Hay otra figura importante durante los últimos años que podría marcharse también esta temporada, Martín Mantovani. ¿Se mueve el club para que siga la temporada que viene?

R: Primero se quería terminar con lo de Asier y se está hablando ya con el resto de jugadores que terminan contrato. Si no se ha hecho ya, estará al caer. En los próximos días se sabrá un poco la decisión ya.

P: ¿Algún jugador tenía condicionada su continuidad a la de Asier?

R: No, no tiene nada que ver. Nadie tenía esa condición. Ni cuerpo técnico ni jugadores.

P: Hablando del cuerpo técnico. ¿Les gustaría que siguiera venga quien venga?

R: Ya lo he hablado con ellos. Lo primero que tienen que decidir es si marchan con Asier o se quedan en el club. Y luego a la vez le tendríamos que proponer a la nueva persona que venga si le encajarían. Es un doble trabajo que en el próximo mes se verá.

P: ¿Teme que con la salida de Asier la ciudad pierda un poco esa identidad que ha ido ganando con el equipo?

R: Esperemos que no. Hay que seguir trabajando. Cuando llegó Asier también estábamos tristes porque se había hecho una buena temporada y se había transmitido un buen ambiente. Luego llego él y se ha mejorado. Hay que tener fe, vamos a seguir para adelante y a intentar mejorar. Sabemos que es difícil pero por lo menos intentaremos mantener lo que teníamos.

Carlos Mateos Gil