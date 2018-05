Mantovani: ´Los mejores años del Leganés están por llegar´

Leganés (Madrid), 16 may (EFE).- El argentino Martín Mantovani, defensa central y capitán del Leganés, opinó durante su despedida del club en el que ha estado las últimas cinco temporadas que los mejores años del mismo están por venir.

"La afición del Leganés me ha marcado mucho. El cariño de la gente ha sido diferente y llevo días recibiendo muestras de apoyo. Nunca llegué a pensar que podría tener la magnitud que tengo hoy en cuanto al sentimiento y el respeto que tiene la afición del Leganés conmigo", dijo.

"No me he puesto a pensarlo, pero si la gente se vuelca tanto contigo es porque he hecho algo bien. Los mejores años del Leganés están por llegar y que tengan esa idea de que al club le quedan cosas por crecer y por vivir", añadió.

El argentino se marcha después de que la entidad haya decidido no renovar su contrato: "Hubo una propuesta de cosas aparte de lo que es jugador, pero todavía me siento con ganas, siento que puedo seguir jugando y brindándome a otras cosas nuevas".

"Se me abren otras posibilidades, pienso que puedo dar todavía algunos años más y sería importante el hecho de a donde vaya. Allí intentaré hacerlo lo mejor posible, como lo he hecho aquí desde el primer día que vine", añadió.

En cuanto a cómo fue el anuncio, explicó: "Me lo comentaron Felipe Moreno y Txema Indias. Fue duro. Podía llegar, lo tenía muy presente, pero no es lo mismo pensarlo a que te lo digan. En el momento en el que me lo dijeron me puse triste, pero viendo todo lo que pasó en el club y todo lo que conseguí, lo veo como algo positivo. Me voy en un momento muy bueno, muy positivo del club. Y prefiero que las cosas sean así antes que en otro marco".

Pese a todo quedan las puertas abiertas a volver: "Me estoy despidiendo pero como ha dicho la presidenta, es un hasta luego porque dejándome las puertas abiertas el club sé que voy a volver. Sea donde sea o donde se pueda, intentaremos dar ese granito de arena".

A la hora de hacer balance, mencionó cambio que supuso pasar de jugar en Segunda B a eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey: "Pensaba que mis días en Segunda B iban a quedar ahí, que con el Leganés se me terminaban las fichas".

"No pensaba nunca que podía dejar fuera a un equipo de Primera siendo componente de otro equipo de Primera. Por eso todo lo que vaya relacionado con el Leganés va a ser algo increíble para mi, solo voy a tener palabras de agradecimiento para este club y para toda la gente que le rodea", agregó.

Mantovani destacó los dos ascensos: "Son lo más importante. Pero el ascenso a Segunda fue el más importante para mí. Llegué con veintinueve años, nunca había jugado a nivel profesional y era un puntito que tenía el intentar jugar en Segunda. Lo conseguí por medio del club y el ascenso a Primera es más o menos lo mismo pero yo creo que en mi nivel, para mí el más importante fue el ascenso a Segunda".

Asimismo aseguró que no le queda ninguna espina clavada y no quiso dar consejos al heredero de su brazalete de capitán y de su número: "Se va un jugador, no se va algo tan importante, solo un número. A quien sea capitán, ha estado al lado mío. Ha visto cómo son las cosas en el Leganés y de todo eso se aprende. Lo mejor es ser responsable con lo que se tiene en el brazo, el brazalete es una responsabilidad. Y sobre eso hay que dar la cara siempre".

"Tenemos gente muy importante dentro del vestuario. Alexander yo creo que sabe muy bien las cosas que pasan aquí, Rubén tiene mucha experiencia, Pichu, gente que le ha dado muchas cosas, Gabriel... Hay gente que tiene mucho peso, que sabe la responsabilidad que conlleva tener un brazalete. No hay consejos, dejarlo llevar. Yo creo que las cosas van a surgir solas", manifestó.

El jugador se va al mismo tiempo que el técnico Asier Garitano, junto al que ha vivido toda esta etapa: "Da un poquito más de pena. Vine de la mano de Asier, me llevó desde Segunda B a Primera y da sentimientos más profundos.. Ahora lo que tiene que llegar es más importante que lo que ha pasado. Lo que viene en el futuro son quizás cosas más lindas de las que le ha tocado vivir al Leganés".

"Una de las cosas que ha tenido Asier siempre ha sido la tranquilidad. En momentos buenos, cuando había mucha alegría, y cuando eran malos y las cosas iban un poquito mal. De eso el club ha aprendido, ha aprendido de una persona que les ha enseñado un camino. Al aficionado decirle que el club se queda en buenas manos. Las cosas van a ir bien y seguro que el aficionado se va a volcar más que nunca", expresó.

Preguntado por cómo espera que sea la despedida en el campo, indicó: "Un día como hoy. Muchas emociones y espero que la gente se vaya contenta, no quiero que se vaya triste sino todo lo contrario. Tanto yo como ellos hemos vivido los mejores años del Leganés juntos. No es momento de ponerse tristes sino de recordar todo lo bueno que ha pasado. Y lo bueno que ha pasado ha sido muy lindo".

Además se refirió a su futuro: "Ahora mismo no sé decirlo. Estar en Primera es otra cosa pero todo tendría que verse en el momento. Habría que verlo, ahora mismo no lo tengo en mente".