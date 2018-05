Garitano: "Creo que el Betis va a crecer todavía más"

Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió a los rumores que le sitúan en el Espanyol o la Real Sociedad la próxima temporada y afirmó que de momento no tiene nada cerrado ,una vez que ha anunciado la salida de su club actual.

"A día de hoy, nada. Escucho eso y normal, porque en San Sebastián lo tengo todo. Familia, amigos y hay mucha gente que me lo dice. En Barcelona conozco menos gente y también me lo dicen. Pero a día de hoy no hay absolutamente nada", explicó en la rueda de prensa previa al partido ante el Betis.

En ella confirmó que Jon Ander Serantes volverá a la titularidad tras estar fuera de los terrenos de juego desde el veintiséis de noviembre del 2016 y habló de cómo espera que sea su adiós: "Veremos hacia dónde va y si somos capaces de hacer una cosa bonita, de competirlo. Que sea una gran fiesta para acabar la temporada".

Otro que abandona el club es el capitán Martín Mantovani: "Tiene un problema pero seguro que va a poner todo de su parte para despedirse como se tiene que despedir. Al menos su intención es despedirse como capitán en el campo. Conociéndole muy mal tiene que estar para que eso le impida".

En el plano más personal, Garitano habló de cómo le ha afectado a su hijo la noticia de la marcha de una ciudad donde ha crecido los últimos cinco años: "No deja de ser un niño de diez años que está aquí increíblemente bien, muy contento. Pero seguro que como el padre se tiene que adaptar a otras cosas él también se adaptará. Otras experiencias que yo creo que nos vendrán bien".

Además habló de su rival en Butarque: "Han conseguido una estabilidad grande. Primero institucionalmente, que daba la sensación en los últimos años de que estaba un poco convulso. Había historias que seguro que no ayudaban y este año da la sensación de que todo funciona bien, que es el Betis de hace años".

"El nivel ha sido muy alto, con una afición increíble y una idea de fútbol que yo creo que allí gusta mucho y que le ha dado unos resultados espectaculares. Lo único que se puede hacer es felicitarles. Creo que es un club que va a crecer todavía más. Espero que ellos y nosotros podamos brindar un gran partido para despedir una gran temporada", finalizó.