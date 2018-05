Mantovani: "La emoción del día de hoy fue increíble"

Leganés (Madrid), 19 may (EFE).- Martín Mantovani, capitán del Leganés que este sábado ha disputado ante el Betis su último partido en el club, se mostró muy emocionado por todo lo vivido en el encuentro de su adiós.

"La emoción del día de hoy fue increíble por todo lo que he pasado aquí. Las imágenes de tantas cosas positivas se trasladan a un momento, a un instante. Como cuando salí al campo, como cuando salí a calentar, como cuando pitan y te das cuenta que el año que viene no vuelves", explicó.

"Se te pasa todo por la cabeza pero te das cuenta de que si la gente te quiere tanto es porque hiciste bien las cosas. Vine aquí en Segunda B y hoy tengo la posibilidad de decir que mi equipo está bien y encima en Primera. Objetivo más que cumplido para todos", añadió.

Mantovani aseguró que aún no ha asimilado su marcha: "Todavía no. Seguí vistiendo la camiseta y la tuve hasta que me fui a duchar. Sé todo lo que hice, todo lo que dejé atrás y las cosas bonitas que pasé pero ahora mismo no soy consciente de que el año que viene no voy a volver aunque sí lo tengo en la cabeza".

Preguntado por lo más bonito que le han dicho, comentó: "No sabría decirlo. Cuando la gente se vuelca hacia ti y todo el mundo te dice gracias es porque hiciste las cosas bien. Y no solo dentro del campo".

"Yo creo que una de las cosas que más me llevo es que toda la gente me dice que la humildad, el respeto y la cercanía que tuve con todos los aficionados es ejemplar. Si ellos me lo dicen es una de las cosas más importantes y más bonitas que me llevo porque nosotros también somos personas fuera", agregó.

Por otro lado habló del entrenador Asier Garitano, quien tampoco continuará: "Es una persona muy metódica, aprendí muchísimas cosas. Un entrenador que con pocas palabras decía mucho. Me enseñó a tener mucha tranquilidad en determinados momentos y a no perder la cabeza".