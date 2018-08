Omeruo: ´Quiero saber qué se siente al jugar contra Diego Costa´

Madrid, 17 ago (EFE).- Kenneth Omeruo, defensa internacional nigeriano que se ha incorporado como cedido al Leganés procedente del Chelsea, afirmó que le encantaría poder enfrentarse en el campo a Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid.



"Me gustaría enfrentarme a Diego Costa. Lo conozco del Chelsea. He visto muchos de sus partidos y quiero saber qué se siente al jugar contra él. También Benzema o Messi. He jugado dos veces contra Messi y en ambas me ha marcado un gol. Ojalá cambie. Estoy realmente esperando jugar de nuevo contra él y contra Griezmann", comentó durante su presentación.



Asimismo explicó los motivos que le han llevado a fichar por los blanquiazules: "Elegí el Leganés por el esfuerzo que han hecho para traerme aquí. Tenía otras opciones en otras ligas, sobre todo en Turquía porque he jugado allí. Pero necesitaba algo diferente, el reto de jugar en una gran liga. Conozco a Pellegrino del Southampton y sé que es un gran entrenador".



Omeruo aseguró que este es su mayor reto hasta la fecha: "Sí, es mi mayor reto jugar aquí. Todavía no he jugado ningún partido profesional con el Chelsea pero he jugado el Mundial. Conozco LaLiga y están muchos de los mejores jugadores del mundo. Es por lo que he querido venir aquí y estoy feliz por la oportunidad", manifestó.



Junto a él estuvieron también el recientemente incorporado Óscar Rodríguez y el secretario técnico Txema Indias. Este señaló: "A pesar de su edad, tiene gran experiencia internacional ya que ha estado en países como Holanda, Inglaterra, Turquía y ahora España. Viene de jugar un Mundial con su país y teniendo muchas internacionalidades".



"Buscábamos un central un poco distinto a lo que teníamos. Va a ser una pieza importante para poder pelear por el puesto con sus compañeros. Por sus características. Es bueno arriba, en la marca, en el desplazamiento en largo y no exento de velocidad", completó.