En-Nesyri: "Sé que el mío ha sido un fichaje caro"

Youssef En-Nesyri, delantero marroquí fichado por el Leganés procedente del Málaga, se refirió al precio pagado por él y aseguró que su objetivo es demostrar que la inversión merece la pena.

"Sé que mi fichaje ha sido un fichaje caro pero voy a dar todo lo que tengo para demostrar a todo el mundo que merece la pena que esté aquí. Yo no pienso en la oferta económica, sólo en dar todo lo que tengo para mantenernos en Primera y en dar lo mejor de mí", explicó durante su presentación.

Sobre su posición en el campo, comentó: "En Málaga tuve minutos, he estado dos años. Aquí trabajaré mucho. Me da igual dónde me quiera poner el entrenador, en banda o punta. Lo más importante es tener minutos y competir".

Además habló acerca del tanto que le marcó a España en el pasado Mundial de Rusia: "Claro que el gol que le marqué a España en el Mundial ha sido un plus. Y gracias a este gol, entre comillas, estoy aquí porque ha mejorado mi imagen".

La puesta de largo del atacante coincidió con la de Allan Nyom y ambos estuvieron acompañados por el secretario técnico Txema Indias. Este manifestó: "Es uno de esos jugadores que viene joven, con un gran presente y un mejor futuro. El club ha hecho una inversión importante porque creemos, y mucho, en él".