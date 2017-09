Raúl: "El favorito en el derbi se verá en el campo"

Valencia, 12 sep (EFE).- El portero del Levante Raúl Fernández aseguró hoy que el Valencia, su rival el próximo sábado en el derbi, es uno "de los equipos más fuertes" de la Liga tras su buen inicio de temporada, pero subrayó que el favorito se decide sobre el terreno de juego.

"El favorito se verá dentro del campo. No me gusta hablar antes del partido porque pueden pasar muchas cosas en el partido. Hay tres puntos en juego y lo que quiere el equipo es ganar en casa. Es especial, pero lo tenemos que tomar como un partido más", dijo Raúl hoy en un acto publicitario en la presentación de sus nuevos guantes.

El meta del Levante destacó que con la llegada de Marcelino García al banquillo ha cambiado la dinámica negativa del curso pasado del Valencia y apuntó que el derbi será "muy duro e igualado".

"Puede ser un partido igualado, va a ser muy duro. El Valencia concede poco goles en contra. Va a ser reñido e igualado. Seguro que será complicado, veremos qué pasa. Tiene muchos recursos para hacerte daño y lo que tenemos que hacer es estar concentrados y tampoco obsesionarse con su ataque", manifestó.

"El Valencia no deja de ser uno de los mas fuertes de la Liga, han cambiado la dinámica del año pasado, son más fuertes y con la calidad que tienen arriba hace del Valencia un equipo muy peligroso", añadió.

Además, Raúl se refirió al empate conseguido el pasado sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, que en su opinión deben olvidar porque "no se vive del pasado", y subrayó que todavía les queda trabajo para lograr la permanencia en Primera División.

"El Bernabéu es pasado y en el fútbol no se vive del pasado. Son partidos que te hacen crecer. Ese es el camino y pasar por ahí te viene bien, pero no deja de ser un partido y aún queda muchísimo", declaró.

"Queda mucho todavía. Pensamos en el partido del sábado (en el Ciutat de Valencia) y no hay más. Hemos empezado bien la Liga. Estamos haciendo buenos partidos. El equipo se vacía, corre y lucha. Ése es el camino. Lo importante es que el equipo lo dé todo", finalizó.