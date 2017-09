Muñiz hace trabajo extra con Nano Mesa

Valencia, 13 sep (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, dedicó la parte final del entrenamiento de hoy a trabajar de forma individual con el delantero Nano Mesa, que todavía no ha debutado con el equipo valenciano.

Una vez acabada la sesión preparatoria y cuando el resto de jugadores se dirigieron al vestuario, Muñiz permaneció durante algunos minutos con Nano, a quien indicó cómo ejecutar distintos movimientos tácticos.

El delantero canario llegó al Levante cedido por el Eibar el último día del mercado de fichajes y todavía no ha debutado con el equipo valenciano.

Antes, el entrenador asturiano había organizado un partido con todos los jugadores disponibles en el que mezcló a los teóricos jugadores titulares con los suplentes y apenas dio pistas sobre la alineación que formará ante el Valencia en el derbi del próximo sábado.

Además, los delanteros del Levante, que todavía no han marcado este curso, también completaron algunos ejercicios de finalización con disparos a portería.

Muñiz no pudo contar con el meta Oier Olázabal, que se recupera de unas molestias en la rodilla, mientras que Roger Martí e Iván López se recuperan de sus respectivas lesiones.