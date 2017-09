Muñiz: "El partido debe ser una fiesta del fútbol valenciano"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, señaló en una rueda de prensa conjunta con el técnico del Valencia, Marcelino García Toral, que espera que el derbi que ambos equipos disputaran este sábado en el Ciutat de València sea "una fiesta del fútbol valenciano" y prime la cordialidad.

"Estos son partidos de mucha pasión, es una alegría para la ciudad que haya dos equipos en Primera. Esperamos que se viva con mucha pasión pero también con educación y respeto",apostilló.

"Queremos que puedan venir los aficionados con su familia y no vean espectáculos desagradables. Hay que insistir mucho en que se viva como una fiesta, que cada afición anime a su equipo con total respeto al rival y que los niños puedan disfrutar", agregó.

Sobre el rival, comentó que el Valencia "es un equipo que ha cambiado muchísimo respecto a la pasada temporada, con una actitud defensiva muy buena y un equipo muy trabajado, con buena distancia entre líneas, que tiene tranquilidad con buenos jugadores".

"El Valencia es un equipo que está demostrando muchas cosas positivas en las primeras jornadas. No dejan jugar cómodo al rival y tiene las ideas claras en ataque y defensa. También ha avanzado mucho en cuanto a tranquilidad y seguro que va a pelear por puestos europeos", añadió.

Tanto Muñiz como Marcelino mantienen una amistad desde hace años, ya que ambos se formaron en la cantera del Sporting de Gijón y por ello se congratuló de que se puedan enfrentar como entrenadores de Primera y de inculcar a sus equipos las enseñanzas que recibieron en Mareo.

"Nos conocemos desde pequeños, los dos crecimos con un tipo de fútbol y educación deportiva y creo los dos lo llevamos durante nuestras carreras. Tuvimos entrenadores que nos enseñaron a ser futbolistas y que había más allá, y en esa línea seguimos", apuntó.

"Tenemos un carácter similar, somos asturianos y nos llevamos bien desde hace muchísimos años. Seguiremos así lo que resta de vida porque la relación es excelente dentro y fuera del fútbol", prosiguió.

Muñiz destacó que considera que ambos son unos privilegiados. "Nos tocó la lotería de ser futbolistas profesionales. Cuando acabas, tratas de ser entrenador y lo ves muy lejano, casi imposible, pero hemos tenido esa suerte y el privilegio de coincidir esta temporada estar en Primera", dijo.

"Estamos en una gran ciudad que vive el fútbol apasionadamente y estamos muy agradecidos", destacó.

En cuanto al estado de su equipo, el técnico reconoció que Bardhi está en disposición de jugar y no descartó la posibilidad de que Nano pueda entrar en el equipo.

"Nano es un jugador que llegó tras haber completado la pretemporada. Cuando estas en un equipo más pendiente de la salida que continuar, los entrenamientos son diferentes. Lleva quince días con nosotros y está trabajando bien, adaptándose a nuestra forma de jugar y esperaremos hasta el último momento", concluyó.