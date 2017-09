Levante y Valencia afrontan el derbi igualados en puntos y buen juego

El Levante recibe este sábado en el estadio Ciutat de Valencia al Valencia en un derbi al que llegan igualados en la clasificación tras un inicio de temporada en el que ambos han mostrado muy buenas sensaciones.

Con cinco puntos sumados en las tres primeras jornadas, los dos equipos tienen motivos de sobra para estar contentos porque si el Valencia ha logrado cambiar la mala racha de las dos últimas campañas, el Levante ha regresado a Primera División con buen pie.

Además, las trayectorias han sido idénticas pues ambos equipos han ganado y empatado un encuentro en casa y han sumado un punto en su único desplazamiento hasta el momento, el realizado para jugar en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, por lo que todavía no conocen la derrota.

El derbi también estará marcado por los dos entrenadores, pues Juan Ramón López Muñiz y Marcelino García Toral son buenos amigos, asturianos, formados en la cantera del Sporting de Gijón y responsables directos de la buena trayectoria de sus equipos.

Por parte levantinista, Muñiz tiene las bajas por lesión de Iván López y Roger Martí, y tampoco puede contar con el sancionado José Luis Morales, al tiempo que ha decidido prescindir por decisión técnica de Cabaco, Lukic y el guardameta Oier.

Colocará a Pedro López en el lateral derecho en sustitución de Iván López y mantendrá a Ivi en el equipo inicial como consecuencia de la baja por sanción por segundo partido consecutivo de Morales.

Muñiz podría recuperar al macedonio Enis Bardhi para el equipo titular y prescindir en el once de Rober Pier, quien jugó ante el Real Madrid el pasado sábado para reforzar el centro del campo en tareas defensivas.

En el resto de la formación es poco probable que el técnico levantinista introduzca más cambios para recibir a un rival con el que también coincide en el esfuerzo por mostrarse como un equipo especialmente centrado en no recibir goles.

Por su parte, el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, tiene las bajas por lesión de Rubén Vezo y Nacho Gil y dejó fuera de la lista por decisión técnica al chileno Fabián Orellana, Rober Ibáñez y Javi Jiménez.

Marcelino ha podido convocar finalmente al brasileño Gabriel Paulista, con problemas musculares durante la semana, aunque el entrenador confesó en la rueda de prensa previa al partido que no quería correr riesgos con él y podría cubrir su ausencia con la entrada en el equipo titular de Jeison Murillo.

Este sería, en principio, el único cambio del entrenador asturiano respecto al equipo que empató ante el Atlético de Madrid (0-0) en la última jornada.

Marcelino apostaría una semana por la pareja ofensiva formada por Simone Zaza y Rodrigo Moreno y el centrocampista Andreas Pereira repetiría por segunda vez en el equipo titular.

Alineaciones probables:

Levante: Raúl, Pedro López, Postigo, Chema, Toño, Lerma, Campaña, Bardhi, Jason, Ivi y Álex Alegría.

Valencia: Neto, Montoya, Garay, Murillo o Paulista, Gayà, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Pereira, Rodrigo y Zaza.

Hora: 13:00

Estadio: Ciutat de Valencia

Árbitro: Del Cerro Grande (Colegio madrileño)

-----------

Puestos: Levante (8º, 5 puntos) - Valencia (9º, 5 puntos)

La clave: La capacidad defensiva ha caracterizado a ambos equipos en el inicio de la Liga, ya que mantener la portería a cero es un objetivo prioritario tanto para el técnico local, Juan Ramón López Muñiz, como para el visitante, Marcelino García Toral

El dato: El Levante ha conseguido la victoria en los cuatro últimos encuentros disputados ante su rival ciudadano en el estadio Ciutat de València.

La frase: Muñiz: "El Valencia es un equipo muy trabajado que peleará por estar en Europa". Marcelino: "El Levante tiene una identidad clara y nos va a exigir muchísimo".

El entorno: El partido se presenta con una igualdad total en la clasificación entre dos equipos que han puntuado en su visita al Real madrid y con un ambiente previo de calma y deportividad auspiciado desde ambas entidades.