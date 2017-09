Parejo-Bardhi, dos especialistas en libres directos cara a cara

Valencia, 15 sep (EFE).- Entre los numerosos atractivos que presenta el derbi que protagonizarán el Levante y el Valencia en el Ciutat de Valencia destaca el duelo que protagonizarán Dani Parejo y Enis Bardhi, dos consumados especialistas en los lanzamientos directos de falta.

Parejo y Bardhi coinciden, además de en su precisión en el lanzamiento de faltas, en lucir el número "10" en sus respectivas camisetas.

En un partido que se prevé muy igualado, la posibilidad de marcar a balón parado puede ser un factor decisivo para decantar un enfrentamiento entre dos conjuntos que destacan por su fortaleza defensiva más que por su producción ofensiva.

Así lo reconocía el técnico valencianista Marcelino García Toral, en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron los entrenadores de los dos equipos el jueves, al destacar que ante la efectividad que ha mostrado Bardhi en este tipo de acciones deberán de evitar cometer faltas en las inmediaciones del área.

"Tiene un grandísimo balón parado, vamos a intentar no propiciar faltas cerca de nuestra área para que no pueda exponer su gran golpeo de balón", señaló el entrenador valencianista respecto del jugador macedonio.

No en vano, Bardhi, que llegó este verano al Levante procedente del Ujpest Dosza húngaro, anotó tres goles de falta durante la pretemporada y se estrenó como goleador en LaLiga al transformar un libre directo en el encuentro igualado a dos frente al Deportivo de La Coruña.

Por su parte, el capitán valencianista se ha mostrado como uno de los mejores lanzadores de faltas de LaLiga y en el conjunto valenciano ha transformado un total de ocho libres directos, lo que le coloca como líder de esta estadística en el club de Mestalla durante el presente siglo.

La campaña más productiva del jugador madrileño fue la 2015-2016, en la que acabó como mejor especialista de la competición tras anotar cuatro tantos de falta, mientras que en la pasada temporada solo marcó uno, aunque fue en un escenario tan relevante como el Santiago Bernabéu.

Durante este verano, en la pretemporada, Parejo también marcó de falta directa en Alemania ante el Werder Bremen, en un encuentro que el Valencia ganó por 1-2.

Ambos equipos son conscientes de que este tipo de acciones van a tener un gran valor a lo largo de la temporada y quieren estrenarlas en este encuentro.