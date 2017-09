La Real, a pasar página de la derrota ante el Madrid en un Ciutat invicto

València, 20 sep (EFE).- El Levante recibe este jueves en un Ciutat de València todavía invicto a la Real Sociedad, que debe mostrar su capacidad de reacción tras la derrota ante el Real Madrid en la última jornada, después de un brillante arranque de curso con tres victorias seguidas.

Tras ganar en su estreno ante el Villarreal (1-0), el Levante ha encadenado tres empates consecutivos y la falta de eficacia de sus delanteros, que todavía no han sido capaces de marcar, es su principal hándicap en este inicio de Liga.

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tiene las bajas por lesión de Iván López, Roger Martí y Jefferson Lerma y, sin embargo, recupera a José Luis Morales, que se perdió los dos últimos partidos por sanción.

Muñiz ofrecerá mañana la lista de convocados tras el último entrenamiento del equipo que realizará en el escenario del partido y en la rueda de prensa previa al mismo no quiso anunciar si haría cambios en el once.

El centrocampista José Luis Morales podría regresar al once inicial y Rober Pier ocupará el puesto en el equipo titular del lesionado Jefferson Lerma.

Además, el defensa Antonio Luna podría debutar si Muñiz decide dar descanso a Toño García en el lateral izquierdo, mientras que el entrenador asturiano aseguró públicamente que contaba con Iván López 'Ivi' como una opción para el puesto de delantero centro.

Mientras, la Real Sociedad no quiere apearse de los puestos de Liga de Campeones en los que terminó la pasada jornada y aspira a seguir invicta esta temporada a domicilio en casa del Levante.

Los donostiarras, que encajaron ante el Real Madrid la única derrota en la Liga, han ganado sus dos salidas, la primera en Balaídos contra el Celta en el inicio de temporada y la segunda en Riazor, con goleada al Deportivo (2-4).

Eusebio se plantea hacer cambios con respecto al último partido porque la Real tiene un calendario cargado también con la Liga Europa y, en esas rotaciones, Juanmi podría ser una de las novedades adelante y De la Bella en defensa.

Podría entrar también el joven Andoni Gorosabel, convocado por Eusebio para dar descanso al incombustible Álvaro Odriozola, que ha jugado todos los partidos de la temporada.

Diego Llorente, el central realista que lleva tres goles, y Aritz Elustondo son fijos en el eje zaguero, también por obligación, ya que Eusebio no tiene más centrales ante la baja de Raúl Navas e Iñigo Martínez, que se unen a las bajas de Rubén Pardo y Mikel Oyarzabal para este encuentro.

El campo del Levante se le da bien en las últimas temporadas a un conjunto guipuzcoano que no pierde desde el año 2012 y que tampoco ha sido derrotado en los últimos siete partidos entre ambos, tanto los jugados en San Sebastián como en Valencia.

-- Alineaciones probables:

Levante: Raúl, Pedro López, Postigo, Chema, Toño o Luna, Rober Pier, Campaña, Bardhi, Morales, Jason, Ivi o Álex Alegría.

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Aritz Elustondo, De la Bella; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Januzaj, Juanmi y Willian José.

Árbitro: Gil Manzano (Colegio extremeño)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 22:00 horas

Puestos: Levante (9º, 6 puntos) - Real Sociedad (4º, 9 puntos)

La clave: Duelo de rachas en el Ciutat de València. El Levante lleva tres partidos seguidos sin perder en casa y la Real Sociedad ha ganado sus dos partidos disputados como visitante.

El dato: Si el Levante gana o empata mañana igualará su mejor racha en Primera sin perder al enlazar nueve partidos sin conocer la derrota (4 partidos de esta temporada y los 5 últimos del curso 2015-16).

La frase:

Muñiz: "La Real Sociedad aspira a estar en Europa y a la cuarta plaza que puede quedar libre". Willian: "Tenemos una plantilla muy buena y la oportunidad de hacer historia en este club"

El entorno: Willian José llega al partido tras haber renovado su contrato con la Real Sociedad hasta 2022. En el equipo local regresa José Luis Morales tras dos partidos sancionado.