3-0. El Levante sigue en estado de gracia ante Real Sociedad que se desinfla

Valencia, 21 sep (EFE).- El Levante sigue en estado de gracia tras su retorno a la máxima categoría del fútbol español al golear por 3-0 a la Real Sociedad, lo que le permite mantenerse invicto, mientras que el conjunto donostiarra, se desinfla al sumar su segunda derrota consecutiva.

Pese a la derrota, los de Eusebio no hicieron un mal partido en el Ciutat de València, aunque les faltó mordiente en los metros finales ante un Levante, que de nuevo ofreció una imagen muy seria y supo aprovechar sus ocasiones para sumar su segundo triunfo de la temporada.

El arranque del partido fue toda una declaración de intenciones del Levante con una eléctrica incursión de Morales, quien volvía al equipo tras dos partidos de sanción, por la banda izquierda que provocó la primera ocasión del encuentro.

No se arredró la Real Sociedad que con el paso de los minutos se hizo con el mando del partido, con una mayor posesión del balón y buenas combinaciones, aunque las ocasiones más claras de los donostiarras llegaron a balón parado, sobre todo en un remate de cabeza de Llorente que salió rozando el travesaño y uno posterior de Aritz Elustondo.

Los de Muñiz no tuvieron problemas en ceder el balón a la Real para salir a la contra sin complejos. Así, al cuarto de hora dispondría de una doble ocasión, tras lanzamiento de Toño y posteriormente de Jason, al rechace, que obligaron a lucirse por partida doble a Rulli.

El meta argentino fue el mejor de su equipo y es que el Levante llegaba con mucho peligro cada vez que se acercaba al área de la Real Sociedad, y el portero visitante tuvo que multiplicarse para evitar el primer gol de partido.

Cuando parecía que se iba a llegar al descanso con el empate inicial, llegó el golazo del central local Chema, que remató de volea de forma espectacular con la zurda desde la frontal un centro de Morales para subir el 1-0 al marcador en los estertores del primer acto.

El segundo tiempo comenzó como el primero, pero en esta ocasión fue Juanmi quien tuvo el empate en sus botas, aunque su disparo se marchó alto.

Respondió el conjunto valenciano con una gran pared entre Campaña y Morales, quien habilitó al primero, que solo ante Rulli no acertó en el remate.

La Real Sociedad se hizo con el control del balón y encerró al Levante en su campo, aunque no supo traducir ese dominio en claras ocasiones de gol y apenas puso en apuros al meta local.

Conforme pasaron los minutos, el cuadro vasco se lanzó con más temeridad al ataque lo que propició que el Levante pudiera salir al contragolpe y de esta forma, a un cuarto de hora del final, Morales estuvo muy hábil para forzar el penalti de Odriozola, que él mismo transformó en el 2-0 .

El partido quedó visto para sentencia pero aún faltaba la puntilla del Levante. El macedonio Bardhi aprovechó una falta en el borde del área, que supuso la expulsión de Llorente, para demostrar porque es uno de los mejores especialistas de lanzamientos de libres directos y marcar el 3-0 definitivo,



- Ficha Técnica:

3. Levante: Raúl Fernández, Pedro López, Postigo, Chema, Toño; Rober Pier, Campaña (Doukouré, m.66), Bardhi; Jason (Ivi, m.35), Morales (Samu García, m.81) y Alegría.

0. Real Sociedad: Rulli, Gorosabel (Odriozola, m.66), Elustondo (Canales, m.71), Llorente, De la Bella; Illarramendi, Zubeldia, Xabi Prieto, Juanmi, Vela y Willian José (Bautista, m.58).

Goles: 1-0,m.45: Chema. 2-0, m.75: Morales, de penalti. 3-0, m,89:Bardhi, de libre directo.

Árbitro: Gil Manzano (C.Extremadura). Amonestó por el Levante a Chema y Bardhi. Expulsó por la Real Sociedad a Llorente, por doble amonestación en el minuto 88.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ciutat de València ante 17.632 espectadores.

En los prolegómenos del partido se entregó una placa al capitán Pedro López por sus cien partidos como levantinista. El saque de honor lo realizó el atleta paralímpico Ricardo Ten, tras la plata conseguida en el mundial de ciclismo. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto sucedido en México.