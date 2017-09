4-0. El Betis se desata en la segunda parte y se asienta en la zona europea

Sevilla, 25 sep (EFE).- El Real Betis se desató en la segunda parte (4-0) y borró al Levante para, además de quitarle al rival su condición de invicto, meterse en la zona europea al enlazar tres triunfos consecutivos y también un pleno de tres victorias en el Benito Villamarín en este comienzo de LaLiga Santander.

Los locales, después de una primera parte en la que no gozaron de grandes oportunidades para marcar, lo hicieron muy pronto en la segunda y a parir de ahí el Levante desapareció y rompió una racha de dos triunfos y tres empates con el que había iniciado el torneo.

Cerraban el conjunto sevillano y el valenciano la sexta jornada de liga en un estado de euforia gracias a sus respectivos nueve puntos ya sumados y a las sonadas victorias de los partidos intersemanales, la verdiblanca en el Bernabéu ante el Real Madrid (0-1) y la granota como local frente a la Real Sociedad (3-0).

Por ello, ambos técnicos, el del andaluz, Quique Setién, y el del valenciano, Juan Ramón López Muñiz, hicieron un llamamiento a la tranquilidad en la previa y destacaron lo complicado de este choque.

El Betis, fiel a lo que quiere Setién, tocó mucho el balón para ser el protagonista pero ello no pareció incomodarle mucho al Levante, que montó dos líneas bien definidas de contención con el delantero Álex Alegría, cedido esta campaña precisamente por el conjunto sevillano, como hombre más adelantado.

Fue el mediapunta Ivi López, también con pasado en la capital andaluza pero en el filial sevillista, el que mostró sus cualidades con una rápida y veloz incursión que acabó en falta sin consecuencias al borde del área local.

La formación hispalense trató de madurar el partido, sin precipitaciones hasta que llegara el momento y así Sergio León, que en esta ocasión compartió labor atacante con el paraguayo Tonny Sanabria, lo probó por primera vez ante el meta Raúl Fernández.

El Betis, ya en el tramo final de la primera parte, impuso por completo el control del juego pero en la misma media que el Levante no pasó por apuros para mantener su puerta a cero.

Todo cambió radical en el inicio de la segunda parte, cuando una rápida incursión de Sergio León por la derecha acabó con un centro al área que Sanabria conectó muy bien de cabeza para hacer el 1-0 y así repetir su faceta de goleador como el pasado miércoles en el Bernabéu.

Sin tiempo para que el equipo de López Muñiz montara un nuevo dibujo sobre el terreno, el centrocampista canterano Fabián Ruiz logró un gran gol para poner el 2-0 a los diez minutos de la reanudación.

El técnico gijonés dio al momento entrada a Nano Mesa y a Samuel para corregir la situación, pero para entonces el Betis ya estaba desatado, fue a por todas y Sergio León a los 64 puso el tercero ya definitivo para sentenciar si había alguna duda e incluso buscar con ganas un cuarto que llegó en la prolongación obra otra vez de Sanabria.

- Ficha técnica:

4 - Betis: Adán; Barragán (Rafa Navarro, m.60), Mandi, Jordi Amat, Durmisi; Javi García; Fabián, Guardado; Joaquín (Tello, m.69), Sergio León (Nahuel, m.76); y Sanabria.

0 - Levante: Raúl Fernández; Pedro López, Postigo, Chema, Toño; Rober Pier, Campaña (Doukouré, m.67), Bardhi (Nano Mesa, m.57), Morales; Ivi (Samuel, m.57) y Álex Alegría.

Goles: 1-0, M.47: Sanabria. 2-0, M.55: Fabián. 3-0, M.64: Sergio León. 4-0, m.93: Sanabria.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó al local Mandi (m.51).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante algo más de 48.000 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por las víctimas en el reciente terremoto de México.