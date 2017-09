Muñiz: "El equipo está a muy buen nivel, solo ha fallado en 45 minutos"

Valencia, 28 sep (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, reivindicó este jueves el trabajo realizado hasta ahora por su equipo y explicó que está "a muy buen nivel" y tan solo lamentó haber fallado en la segunda parte de la derrota ante el Real Betis, por lo que en su opinión "no hay que dar más vueltas" a lo ocurrido.

"El equipo está a muy buen nivel y jugando muy bien. Pensamos que había que darle continuidad al equipo y pensamos que había muchos días de descanso entre uno y otro partido", agregó.

"Pero también sabíamos que si el resultado era de derrota, dirían que por qué hemos cambiado o no hemos cambiado", dijo Muñiz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

Preguntado por si ya había encontrado explicación a la derrota sufrida en Sevilla contra el Real Betis (4-0), el entrenador asturiano destacó el buen trabajo realizado por sus jugadores en este inicio de temporada y reconoció que el Betis fue superior en la segunda mitad y mereció la victoria.

"En diez minutos se puso 2-0 y ya está. Ganó el partido el equipo que en esa parte del juego lo dominó y se puso por delante. En el fútbol es letal tener dos goles a favor. El equipo lleva la mitad de los puntos disputados y hay que darle mérito a lo que está haciendo el equipo" resumió.

Muñiz explicó los motivos por los que apenas ha hecho cambios en la alineación titular en este inicio de temporada y recordó que todavía queda mucha competición por delante y que contará con todos los futbolistas de la plantilla.

"Quedan 32 partidos y habrá minutos para todo el mundo. Hay gente que se está poniendo al día en conocimiento táctico y físico de la Liga y de los compañeros y el equipo está rindiendo a muy buen nivel y si tocas algo te puede salir bien o mal, por lo que hay momentos en los que lo mejor es esperar", declaró.

"Lo cambios llegarán cuando tengan que llegar, nosotros siempre decimos que para llegar al final de temporada necesitamos una plantilla de veintidós jugadores. Estamos en competición y cuando podamos los meteremos", añadió.

El técnico del Levante valoró también el estado físico del delantero Nano Mesa, que debutó en Sevilla y reconoció que todavía está "como en una pretemporada".

"Es difícil entrar en dinámica, tienen una gran competencia y jugará quien esté en mejores condiciones. Nano está como en una pretemporada, y a partir de ahí se tomarán las decisiones", indicó.

Muñiz también analizó el partido del sábado frente al Alavés, un rival que a pesar de ser el último clasificado y de llegar con "una situación apretada" considera que les puede generar problemas.

"El Alavés nos planteará un juego diferente y hay que adaptarse a ese sistema y hay que hacer nuestro partido e intentar ser mejor que el rival. Debemos ser precavidos porque en octubre nadie se descuelga en la clasificación. No nos podemos descuidar y cuanto más completo sea nuestro partido, mejor", finalizó.