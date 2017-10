Lerma: "Era de esperar tener un bajón y ya nos ha pasado"

El centrocampista colombiano del Levante Jefferson Lerma aseguró hoy que eran conscientes de que podrían sufrir "un bajón" tras un inicio brillante de campeonato y apuntó que la desesperación por las dos derrotas consecutivas les provocó cometer errores que deben corregir para el futuro.

"Esas dos derrotas nos han desubicado. Era de esperar que podíamos tener un bajón y ya nos ha pasado. Cuando caes en un bache, quieres salir lo antes posible. Creo que la desesperación nos llevó a cometer algunos errores que para el próximo partido tenemos que corregir", dijo Lerma en una entrevista en la televisión oficial del club.

El futbolista colombiano apostó por "echar tierra" y pasar página por las derrotas cosechadas de forma consecutiva ante Betis y Alavés y añadió que el vestuario está unido y "ha recapacitado" para acabar con la mala racha.

"Tenemos muy buenos jugadores y muy buenas personas. Estamos muy unidos. Lo que pasó ya pasó y hay que echar tierra y levantar la cabeza. Debemos mentalizarnos para conseguir buenos resultados y estar en las posiciones de arriba. Hemos recapacitado y hemos corregido errores", resumió el colombiano.

Lerma explicó que ya está recuperado de la lesión en el recto anterior de la pierna izquierda el pasado 19 de septiembre en el derbi ante el Valencia y confesó que su metabolismo le ayuda a recuperarse.

"Tengo muy buena suerte porque mi metabolismo me favorece mucho y esa es la ventaja para volver lo antes posible. Estoy recuperado y vengo trabajando con mucha precaución. Quería volver lo más pronto posible", declaró.

"Ganas de volver no me hacen falta. Hay que esperar a ver qué pasa. Al final es una decisión que depende del entrenador", finalizó.