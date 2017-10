Muñiz: No podemos ir eufóricos con champán y luego llevarse manos a la cabeza

Valencia, 11 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que deben mantener la calma a pesar de los dos partidos perdidos seguidos y recordó que ni deben "venir con champán" por un buen resultado ni "con las manos en la cabeza" por una derrota, tras haber sumado 9 puntos y estar bien situados en la clasificación.

"Debemos seguir una línea de tranquilidad. Sabemos cuál es el objetivo y no tenemos que venir con champán ni eufórico por un resultado bueno. El otro día (tras perder ante el Alavés) había un equipo que con tres puntos daba botes de alegría y un recién ascendido con 9 puntos no puede pensar que en la jornada 8 que esto se acaba", dijo Muñiz en rueda de prensa.

"Habrá piedras en el camino. Si todo va bien lograremos el objetivo en abril o mayo. Esto no para y sabemos que hay que llegar a 42 puntos y cuanto antes mejor. Estamos en el camino y en mitad de la tabla. Hemos hecho cinco partidos y medio a un nivel altísimo, pero vamos a perder más partidos y no podemos venir aquí con las manos en la cabeza", insistió.

El entrenador del Levante confesó que el equipo ha sufrido en el aspecto ofensivo en los dos últimos partidos, en los que no ha marcado, pero recordó que deben mantener el equilibrio para rentabilizar los goles marcados.

"No hemos hecho goles pero no por los delanteros sino porque no hemos llegado con tanta facilidad. Al final los equipos que están arriba es porque no les hacen goles y rentabilizan mucho los goles y el ejemplo es el Leganés. Tenemos que ir a eso", explicó.

Además, Muñiz, que adelantó que esperará a mañana jueves para decidir si hace cambios en el equipo inicial, destacó el potencial de su rival.

"El Espanyol es un rival muy bien trabajado, un estilo de juego bien definido, pero lo que quiero es que volvamos a nuestro camino: seriedad, orden y minimizar los errores no forzados. Debemos tener confianza en lo que sabemos hacer", indicó.

El entrenador asturiano no quiso profundizar sobre la situación política en Catalunya y si podría afectar al partido. "Si tengo que agarrarme a la excusa de que la situación política nos viene mal, la cosa está muy chunga. Lo tienen que resolver otras personas, no podemos preocuparnos de lo que no podemos solucionar", finalizó.