Las lesiones dejan a Muñiz solo con Alegría y Boateng en ataque hasta enero

Valencia, 24 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tendrá que conformarse con los delanteros Álex Alegría y Emmanuel Boateng ante las bajas por lesión de Roger Martí y Nano Mesa y la imposibilidad de reforzarse, de momento, hasta el mercado de enero.

Tras la confirmación de la lesión de Nano Mesa en la rodilla derecha, que le tendrá de baja los dos próximos meses, y la ya conocida de Roger Martí, lesionado en julio en una rodilla y cuyo regreso no está previsto hasta el mes de enero, Muñiz solo cuenta con dos delanteros en la plantilla.

Ante la gravedad de la reciente lesión de Iván López, que se rompió el ligamento cruzado y estará entre seis y siete meses de baja, el Levante podría fichar ahora un futbolista que esté sin equipo o que juegue en Primera o Segunda división en España.

Sin embargo, la dirección deportiva no cree que pueda encontrar un refuerzo de garantías en un mercado tan limitado y aunque valora la llegada de un delantero que pueda mejorar al equipo podría no fichar hasta el mercado de invierno, que se abre a partir del 1 de enero de 2018.

De este modo, Muñiz tendrá que utilizar a Alegría y Boateng hasta que cambie esta situación. El asturiano había confiado en Alegría en las primeras siete jornadas de Liga como delantero titular pero éste acabó sin marcar y tampoco lo hizo el pasado sábado cuando sustituyó al lesionado Nano Mesa.

Menos participación ha tenido en este inicio de temporada el ghanés Emmanuel Boateng, que ha jugado apenas 130 minutos en cinco partidos distintos y quien tampoco ha sido capaz de marcar en su primera experiencia en la Liga española.

La sequía goleadora de Alegría, además, se remonta al pasado 29 de enero de 2017, cuando anotó su último gol con la camiseta del Real Betis en Liga ante el Barcelona y Boateng no marca desde el 25 de mayo en la última jornada de la liga portuguesa con el Moreirense en la victoria de su equipo ante el Oporto (3-1).

Muñiz también podría utilizar a Iván López 'Ivi' o Samu García como delanteros y hasta el propio técnico asturiano ha reconocido que David Remeseiro 'Jason' también podrían ocupar esa demarcación, aunque el gallego está lesionado y no podrá jugar hasta dentro de tres o cuatro semanas.

Además, el Levante es el único equipo de Primera división en el que sus delanteros todavía no han sido capaces de anotar en al menos una ocasión y la actual delantera ya es la peor en la historia del club valenciano en Primera.