Muñiz: "Ünal ya está adaptado y sabe perfectamente cómo jugamos"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, se mostró este viernes sorprendido por las críticas recibidas en los últimos días tras cinco jornadas sin ganar y recordó que la afición debe apoyar al equipo porque ellos tienen claro que van "a sufrir mucho" y desearía que "desde fuera se viera igual".

"Es una de las cosas que me sorprende. Estamos en una competición muy difícil, de un nivel muy alto. Sabemos que los momentos iban a ser duros, pero no vamos a despreciar nunca un punto. No entendemos ese motivo de ansiedad que se comentan", dijo el técnico asturiano en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo.

"Queremos hacer partícipes a todos de que vamos a sufrir, vamos a sufrir mucho. Nosotros lo tenemos muy claro y hay tranquilidad, pero nos gustaría que desde fuera lo viéramos todos igual", añadió.

"Necesitamos el apoyo de todo el mundo y que el campo reme a favor. Sería importante que todo jugador se sienta querido por la afición porque todos los jugadores son honrados. El objetivo sigue ahí y estamos muy bien clasificados. Hay veces que parece que ir a Éibar o jugar contra el Espanyol es muy fácil", insistió.

El técnico asturiano negó que este mensaje sea por falta de ambición, sino para dejar claro cuál es el objetivo del equipo. "No es falta de ambición, todos queremos estar en Europa o llegar a la Champions, pero es cuestión de realidad y, sobre todo, cuando el equipo salga que la afición esté metida", precisó.

El entrenador del Levante valoró la llegada del delantero turco Enes Ünal procedente del Villarreal en calidad de cedido, aunque no quiso adelantar si será titular ni cuánto tiempo estará en Valencia.

"Viene de entrenar con un equipo de mucho nivel y por tanto no tiene problemas de adaptación. Enes nos conocía perfectamente, a los compañeros y nuestra forma de trabajar. Es joven pero con las ideas claras y haremos todo lo posible para el domingo sepa la situación del juego y a partir de ahí que podamos disponer de él los minutos que estimemos oportuno en cada momento", dijo.

Sobre los motivos de la incorporación del jugador turco dijo que consideraron que podría ayudar tanto a conseguir objetivos al equipo como a afrontar los próximos meses "con ciertas garantías en esa posición".

"La presencia de un jugador más es importante, para también tener la posibilidad de jugar con dos puntas. Esperamos de él que nos eche una mano importante en situaciones de la Liga comprometidas, como habrá todos los domingos. Esperemos que la aportación sea positiva para el equipo", agregó al respecto.

Muñiz también se refirió al partido del próximo domingo contra el Girona, un equipo "muy bien trabajado" en su opinión, y explicó que no tendrá nada que ver este encuentro con el disputado hace una semana en Copa del Rey y que acabó con victoria del Levante por 2-0.

"Espero encontrarme un gran Girona. Es un equipo muy trabajado, que viene de una muy buena victoria y merecida frente al Madrid y es un equipo que ha entrado muy bien en la competición. El partido de Copa no es una referencia porque es otra competición", descartó el técnico asturiano.

Además, el preparador del Levante no quiso pronunciarse sobre los posibles fichajes en el próximo mercado de invierno. "Me parece bien que sigan trabajando el mercado. El futuro se planifica con tiempo. Lo veo bien y luego se decidirá si es conveniente o no. La plantilla tiene un nivel bueno, como otros diez equipos", finalizó.