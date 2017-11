Muñiz: "Tenemos que mejorar y levantar la cabeza cuanto antes"

Valencia, 5 nov (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, indicó en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Girona que su equipo no atraviesa un buen momento anímico, tras seis partidos sin ganar, y que deben mejorar y levantar la cabeza para superar esta situación.

"Sabemos que tenemos que mejorar y levantar la cabeza, cuanto antes mejor. La derrota es dura, pero el fútbol son victorias y derrotas, y cuando llegan los momentos difíciles hay que saber superarlos", insistió.

"Si solo valoramos las victorias, las echamos en falta. Hay que remar poco a poco y los empates también hay que valorarlos. Cuando logremos una victoria nos quitaremos un peso importante. Tenemos que acercarnos de nuevo al equipo alegre de principio de temporada porque ahora la situación es de pesimismo cuando estamos en la jornada 11 y estamos en los puntos en cuanto a nuestro objetivo", señaló.

Sobre el desarrollo el partido, el preparador dijo: "En casa no somos capaces de generar ocasiones y en la segunda parte, cuando mejor estábamos, fue cuando marcaron. Tenemos que tratar de equilibrar el balance defensivo y ofensivo".

Muñiz reconoció que su equipo ha perdido "el ser atrevidos con balón y no tener miedo a nada". "Tenemos que quitar ese lastre y soltarnos. Solo hay una manera de salir que es seguir trabajando".

El entrenador levantinista abogó a la autocrítica de todos en el equipo para mejorar, volver a ser valientes y dejar de jugar con ansiedad. "Quedan 27 jornada, 81 puntos y hay que tratar de conseguir los 27 o 28 puntos que necesitamos, pero eso no se consigue en enero o en febrero", concluyó.