Muñiz confirma que el turco Unal regresará en enero al Villarreal

Valencia, 13 dic (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha confirmado hoy que el delantero turco Enes Unal regresará en enero al Villarreal, que lo cedió al equipo levantinista el pasado 30 de octubre.

Muñiz indicó, no obstante, que desconoce en qué momento del mes de enero se concretará el regreso del atacante, y restó importancia a las declaraciones de Sasa Lukic en las que afirmaba que deseaba regresar al Torino al no jugar en España.

"A mí no me ha dicho nada. Creo que la dirección deportiva está preparada para que los jugadores que no jueguen se quieren marchar. Es una situación normal del mercado de invierno y la dirección deportiva lo tenía previsto", finalizó.

Muñiz también explicó que medita junto a la dirección deportiva concentrar al equipo en los últimos días del año tras el descanso de Navidad, aunque no quiso confirmar las fechas de vacaciones, porque ahora solo piensa "en trabajo".

A pesar de que el entrenador asturiano no ha querido confirmar las fechas de vacaciones, la plantilla del Levante se marcharía tras el partido del próximo martes 19 de diciembre ante el Leganés y regresaría al trabajo el 27 en la ciudad deportiva de Buñol.

Tal y como explicó Muñiz en la rueda de prensa de hoy, la intención del club es realizar una pequeña concentración que les permita acumular cinco o seis sesiones de trabajo de "máxima intensidad" tras haber descansado en Navidad.

El primer partido del año 2018 para el Levante será el 4 de enero en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Espanyol en Barcelona, mientras que tres días después jugará también en la capital catalana ante el Barcelona en La Liga.