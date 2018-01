Las primeras opciones del Levante: Koné, Rémy y... Rubén Castro

El consejo de administración del Levante se reunió este martes para analizar la situación deportiva del equipo, a dos puntos de la zona de descenso a Segunda división, y concretar las diferentes opciones que maneja para reforzarse en el mercado de invierno.

Según confirmaron a EFE fuentes del club valenciano, el presidente del club, Francisco Catalán, explicó a los consejeros las distintas negociaciones que mantiene abiertas para fichar, sobre todo, a jugadores de ataque.

El Levante negocia con el Sivasspor turco el fichaje del delantero marfileño Arouna Koné, quien ya estuvo en el equipo hace seis años, aunque también negocia con otros delanteros. Según Superdeporte, además del ex del Sevilla, las primeras opciones son Loïc Rémy y Rubén Castro.



Hay, de hecho, una reunión prevista con los dirigentes de Las Palmas para hablar sobre el atacante francés, mientras que el Levante ya ha elevado una consulta para saber si el bético, que regresó a España marcándole al Leganés, tendría algún problema a la hora de vestir de granota. Y no, no lo tendría, al haber jugado en un club, el cual no se rige por los calendarios de competiciones continentales. En Orriols saben que Rubén quiere un año más de contrato y que en Heliópolis aún no se lo han puesto sobre la mesa.



La Ser de Valencia, incluso, asegura que el canario ya le habría dado el "sí" al Levante, aunque puede que todo sea una estrategia de su agencia, Bahía, para lograr que el '24' permanezca en Heliópolis hasta 2019. Sea como sea, y ante la dificultad de que Rubén deje el Betis, las dos primeras opciones granotas están claras: Koné y Rémy.

Además, el consejo levantinista, que se reunió este mediodía en el estadio Ciutat de València, analizó la situación del equipo, que ha ganado uno de los últimos catorce partidos de Liga y sólo tiene dos puntos de ventaja respecto a la zona de descenso a Segunda división.