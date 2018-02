Muñiz: "A día de hoy no sé si la plantilla es mejor tras los fichajes"

Valencia, 1 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, afirmó este jueves que "a día de hoy" no sabe si la plantilla que dirige es mejor, tras los siete fichajes realizados en el mercado de invierno y comentó que deberá esperar un tiempo para hacer más valoraciones.

"A día de hoy, no sé si es mejor la plantilla. Creo que es una valoración que habrá que hacer cuando pase un poco más de tiempo y sobre todo en mayo que es cuando se han conseguido los objetivos", dijo Muñiz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

"Es muy pronto y hay que esperar para ver la valoración. Ahora, vamos a ver cómo es el proceso de adaptación, pero intentaremos que la gente se incorpore y ayude desde ya. Este segundo tramo es muy cortito, nos jugamos un objetivo que está difícil y debemos tener a todos los efectivos posibles", agregó.

Muñiz aseguró que ahora "no debe mirar atrás" y pensar en los fichajes que no se cerraron, como en el caso de los delanteros Arouna Koné y Loic Remy porque sería "perder el tiempo" y explicó que su único reto es "es sacarle a la plantilla" el rendimiento suficiente.

"Yo cuando pasa el mercado no me quedo con ganas ni echo en falta nada, la plantilla sé cuál es y empiezo a trabajar a partir de ya. Ahora si hay una lesión, ya hay un recambio, así que en cuanto a número lo hemos solucionado. No fueron los mejores meses de nuestra vida, porque hubo incertidumbre y muchos comentarios y situaciones que resolver", puntualizó.

Sin embargo, Muñiz sí que confesó que le preocupa el estado físico en el que han llegado alguno de los refuerzos y desveló que, por ejemplo, el español Rubén Rochina no ha realizado un entrenamiento en grupo desde el pasado 9 de diciembre de 2017.

"Me preocupa porque necesitamos tener al equipo en la mejor predisposición posible. Hay que ver cómo se incorporan y ver el riesgo de cada jugador. Lo peor es que alguno cayera de alguna lesión", avanzó.

Además, el entrenador del Levante dijo que es pronto para hacer una valoración de la llegada de Fahad Al-Muwallad pero advirtió de que le costará adaptarse.

"Es prematuro hablar de alguien que se ha incorporado el pasado martes, pero viene de otra Liga de otra competición, no conoce a los compañeros y es complicado. No podría analizarlo cien por cien, lo haremos cuando pasen una o dos semanas y veamos cómo se adapta al ritmo porque en España es diferente", concluyó.