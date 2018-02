Pazzini: "Vengo como jugador, no como turista"

El delantero italiano Giampaolo Pazzini aseguró este viernes, durante su presentación como jugador del Levante, que llega para ayudar al equipo a conseguir la permanencia en Primera División y recalcó que no viene "de turista" sino como futbolista para mostrar toda su experiencia en el fútbol italiano.

"Estoy aquí porque quiero ayudar. Lo tomo como un desafío, nunca he tenido miedo a los desafíos y he empezado mil veces de cero a pesar de haber estado en el Inter, Milán o con la selección italiana", dijo en rueda de prensa.

"No ha sido fácil porque la salida ha sido en los últimos días del mercado. Me han demostrado un grandísimo interés y un gran entusiasmo. Tienen un gran confianza en mí y que yo necesitaba. Soy yo el que doy las gracias al presidente y al club porque esta es una ocasión que no voy a desaprovechar y no voy a perder", dijo Pazzini.

El delantero italiano, que llega cedido por Hellas Verona, confesó que está preparado para jugar cuando el entrenador lo desee y explicó que su único problema para demorar su contratación fue el hecho de que tenía que trasladar a su familia y encontrar un colegio para su hijo.

"Mi problema no era el equipo, ni la ciudad. El presidente me transmitió su ánimo y el hecho de demostrarme que era un jugador importante para este equipo y eso me decidió", afirmó.

"La española es una liga bellísima, con los campos llenos y espectaculares. Estoy contento de poder ver esto de verdad. Puedo aportar lo que soy, un jugador con mucha experiencia", agregó.

Pazzini desveló que había hablado con algunos jugadores italianos que pertenecieron al Levante, como Damiano Tommasi. "Todos me han hablado muy bien. Tommasi parecía que era suyo el club. Me dijeron que era un club perfecto", precisó.

Mientras, el delantero internacional albanés, Armando Sadiku, explicó que en apenas un día se cerró su fichaje por el Levante, ya que no dudó "ni un minuto" y desveló que su ex entrenador en Albania, Gianni de Biasi, que dirigió al Levante en la temporada 2007-08, le recomendó venir.

"Soy un delantero de área, es donde me encuentro mejor. Hay buenos jugadores en el equipo que me pueden dar asistencias y me ha sorprendido la calidad de algunos compañeros en estos primeros entrenamientos", señaló.

"Sé que hay muchas expectativas puestas en la parte de ataque. Quiero dar el cien por ciento para ayudar al equipo y marcar. Voy a darlo todo por esta camiseta y mi mejor versión por este club que me ha dado esta posibilidad", declaró Sadiku en su presentación.