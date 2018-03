Campaña pide perdón tras felicitar a Bartra por su victoria en el Ciutat

José Campaña, centrocampista del Levante, pidió este viernes perdón por haber dado 'un me gusta' a un tuit del defensa bético Marc Bartra en el que celebraba junto a su equipo la victoria lograda en el Ciutat de València el pasado lunes y reconoció haber sido egoísta y que se había equivocado.

"Quiero pedir perdón a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los dirigentes y a toda la familia levantinista por el error que cometí tras el encuentro ante el Real Betis", comentó en redes sociales el andaluz, quien explicó que se dejó llevar por la rabia tras "no haber podido ayudar al equipo".

"El Levante es mi casa y desde que llegué en 2016 me he dejado la vida por este escudo y seguiré haciéndolo orgulloso de pertenecer a una familia a la que sé que he decepcionado. Sólo espero que sepan perdonarme y que todos juntos logremos el objetivo de la salvación. ¡Amunt Levante!", subrayó.

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, le reprochó este suceso de forma pública en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés, aunque alineó a Campaña en el once inicial.

"A mí tampoco me ha gustado, no me sienta bien y así se lo he hecho yo saber a él. No está bien y hay que reconocerlo, no tienen ningún sentido. Yo le dije: ¿En qué estás pensando cuando haces eso? Él tiene que saberlo y tiene que madurar en esas situaciones", dijo Muñiz.