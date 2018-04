Charlyn Corral:"El fútbol me ha abierto las puertas y ha forjado mi carácter"

Valencia, 18 abr (EFE).- La jugadora mexicana del Levante, Charlyn Corral, máxima goleadora de la Liga Iberdrola, con veinticuatro goles, ha afirmado que siente orgullosa de su registro y agradeció que el fútbol le ha abierto puertas y le ha ayudado a forjar su carácter, porque siempre ha sido una persona tímida.

"Este año he logrado los goles que me había propuesto, pero no voy a bajar los brazos en lo que queda de temporada", agregó la futbolista del equipo valenciano.

Así lo indicó en declaraciones a EFE la jugadora internacional mexicana, que este domingo logró los tres goles de la victoria del Levante por 3-0 en el último partido de Liga de su equipo.

"Trato de no presionarme de más porque el fútbol es un juego y a veces no apareces y otras eres la heroína, aunque intento dar siempre lo máximo", agregó.

Charlyn recordó que empezó a jugar al fútbol con 5 años junto a su hermano George, que tenía 4 y que juega a este deporte en México. "Competí con el y a los siete u ocho años y entonces me di cuenta de que tenía talento", explicó.

"Desde que me gradué sí que me dediqué al fútbol de lleno porque antes lo importante fue compaginarlo con la escuela. Ahora ya me estoy dedicando de lleno a ser profesional", continuó Charlyn.

La futbolista del Levante recordó que su padre era delantero y goleador, por lo que cree que de ahí le viene el instinto de cara a puerta. "Mi padre siempre estuvo conmigo y me apoyó", indicó.

"Mi papá me dio la noticia de que me habían seleccionado para jugar con México cuando tenía 11 años. Luego todo fue rápido, fui la jugadora más joven en marcar y me pasaron muchas cosas siendo una niña. Era una niña fenómeno", agregó.

Charlyn sabe que es un ídolo en su país aunque no le han visto jugar en vivo. "Me gustaría jugar allí, esa es una de mis metas y también quisiera ser un referente positivo para las niñas", dijo Charlyn.

La futbolista empezó a jugar en Finlandia y llegó a España 2015 de la mano de Andrés Tudela, el técnico del Levante, que le dio la oportunidad en el fútbol español.

"No lo dudé, tenía la espinita de jugar acá. No sabía lo que me esperaba, pero sabía de mi capacidad, empecé a sobresalir y las cosas se me dieron mejor de lo que pensé", recordó.

La jugadora esta contenta en su club porque el Levante apuesta por el equipo femenino, algo que, bajo su punto de vista, no todos los clubes hacen. "Fue una suerte venir a un club grande que me ha abierto las puertas", afirmó.

"Uno de mis goles favoritos fue el que marqué contra el Madrid. Me gustó mucho porque estaba mi familia y ellos no pueden verme jugar en vivo habitualmente. Por eso lo festejé mucho. También hice uno muy bonito de volea con la selección. Son mis dos goles favoritos", continuó.

La jugadora se siente muy querida en su actual club, que le ayuda a estar bien a pesar de vivir lejos de casa y de la familia y, además, marcar goles le ayuda a ser feliz.

La capitana del Levante, Sonia Prim, explicó que Charlyn es "una líder nata que se ha ganado al vestuario" y que es "una suerte poder disfrutarla porque da muy buena vibración".

"Es la que más goles está haciendo, siempre es peligrosa, tiene mucho repertorio y aunque, las defensas de los otros equipos ya la conocen, siempre la lía", concluyó la capitana del equipo valenciano.