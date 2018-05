Paco López, una permanencia desde el corazón y la pizarra

Valencia, 1 may (EFE).- La permanencia en Primera división del Levante 2017-18 quedará para siempre identificada con su actual técnico, Paco López, que con una espectacular racha de seis victorias en ocho partidos resucitó un equipo moribundo al borde del descenso y lo hizo primero desde el corazón y, posteriormente, con un efectivo repertorio táctico que tuvo su clímax en las brillantes victorias contra el Athletic en Bilbao y frente al Sevilla en Valencia.

Paco López, nacido en Silla (Valencia) hace 50 años, se ha ganado a pulso ser la imagen más reconocida de la permanencia del Levante, ya que bajo su dirección el equipo ha sumado diecinueve puntos sobre veinticuatro posibles y ha certificado matemáticamente su objetivo con tres jornadas todavía por jugarse.

Porque en estos dos meses el Levante ha conseguido unos resultados a la altura del Barcelona, Betis o Real Madrid tras reanimar el técnico un vestuario que llevaba quince jornadas consecutivas sin ganar en LaLiga. "Me he centrado en lo emocional. Los jugadores tenían que recuperar la confianza y no esperar a que se la dieran los resultados", ha explicado López públicamente para resumir su fórmula milagrosa.

La victoria lograda en Getafe (0-1), en el estreno de Paco López en el banquillo, provocó un cambio radical en el ánimo de la plantilla, que se quitó un gran peso de encima. El técnico había logrado en solo una semana convencer a los jugadores de que eran capaces de ganar y lo hizo con charlas colectivas e individuales en unas conversaciones que con Juan Ramón López Muñiz se habían olvidado o, en otros casos, no encontraban el objetivo buscado.

Sin cambios drásticos en la alineación y, eso sí, fiel a un sistema 1-4-4-2 apenas utilizado por su predecesor en el banquillo, la llegada de Paco López coincidió con la mejor versión de futbolistas como José Campaña, Rober Pier o Emmanuel Boateng y, posteriormente, Enis Bardhi o Sasa Lukic mostraron un rendimiento que en el caso del macedonio parecía olvidado y que en el futbolista serbio apenas se había exhibido.

La buena fortuna también ha acompañado a Paco López, como en los trascendentales goles marcados contra Las Palmas (2-1) y Málaga (1-0) más allá del minuto 90, aunque él se ha encargado de recordar a todos, incluido a su colega en el banquillo del Deportivo de la Coruña, Clarence Seedorf, que lo que hizo su equipo "es mucho más que buena suerte", en referencia al gran esfuerzo desplegado.

Como si de un 'leitmotiv' se tratara, Paco López ha insistido en todas sus ruedas de prensa que su objetivo era mejorar cada semana y su obra completa se pudo comprobar en San Mamés, con un recital del equipo para remontar y ganar por 3-1, y en el choque jugado contra el Sevilla (2-1) en un vibrante duelo disputado de tú a tú contra todo un cuartofinalista de la Liga de Campeones.

El técnico valenciano llegó al Levante el pasado verano para dirigir al Atlético Levante en Tercera división y tiene contrato con el filial hasta 2019. Sin embargo, esta vinculación no tiene validez alguna para el primer equipo. Se abre, ahora, un periodo para que el director deportivo, Vicente Blanco 'Tito', confirme sus intenciones para el próximo curso, aunque cualquier decisión deportiva que tome deberá ser ratificada por el consejo de administración que preside Quico Catalán.

El debate sobre su futuro está servido, si bien la afición ya se ha pronunciado públicamente a favor de la continuidad del técnico y José Luis Morales, uno de los capitanes y el mejor futbolista de la temporada, también le ha lanzado un guiño en distintas comparecencias y ha mostrado su deseo de que siga al frente del banquillo del Levante.