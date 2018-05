El descubridor de Morales desvela que su fichaje fue casualidad

El exportero y actual miembro de la secretaria técnica del Levante Juan Luis Mora ha desvelado en una entrevista en la revista oficial del club que descubrió a José Luis Morales en la campaña 2010-11 por casualidad, ya que acudió a un partido del Fuenlabrada para fichar a un defensa para el equipo filial pero que, en realidad, quedó entusiasmado del potencial del centrocampista madrileño.

Morales, que esta temporada se ha convertido en uno de las revelaciones de LaLiga después de anotar 10 goles y ser el jugador más decisivo de su equipo, llegó al Levante en verano de 2011 procedente del Fuenlabrada para reforzar al equipo filial y no debutó con la primera plantilla hasta 2014.

Juan Luis Mora, exportero del Levante, Valencia, Oviedo y Espanyol, entre otros equipos, y que trabaja en la secretaria técnica del club levantinista, fue quien recomendó el fichaje de Morales hace casi ocho años, aunque en realidad acudió a ver al Fuenlabrada porque quería fichar a un defensa central.

"El filial necesitaba un central y había un defensor del Fuenlabrada que nos interesaba. Por esa razón estaba allí. Pero me llamó la atención la vistosidad que tenía Morales sobre el campo. Pedía el balón con insistencia, driblaba a los defensores, arrancaba con velocidad y llegaba hasta la línea de fondo para centrar", recordó.

"No era un futbolista egoísta. Eso también me llamó la atención. Entraba desde la banda izquierda o partía hacia el área desde la media punta. Tenía una zancada muy potente y mucha velocidad. Además, tenía un buen control de balón. Era más un asistente", añadió.

Mora, que reconoció que el hecho de tener 24 años Morales en ese momento podía haber sido un hándicap para ficharle, explicó que solo le bastaron dos partidos para decidirse por la contratación de Morales, que tampoco dudó ni un instante cuando le presentaron formalmente una oferta para viajar a Valencia.

"Había que hacerle un seguimiento muy exhaustivo y tomé muchas referencias dentro y fuera del campo. Todos los informes eran muy positivos. Me decían que en el vestuario no hablaba demasiado. Volví a Fuenlabrada para verlo de nuevo y me reafirmé en todo lo que había visto", explicó Mora.

"El director deportivo me dio vía libre para iniciar las negociaciones y me puse en contacto con él. Quedamos en un hotel de Aranjuez. Yo llevaba el contrato y antes de sentarnos para explicarle cómo era el Levante, lo que queríamos de él, su posición, el traslado hacia Valencia... le pregunté si quería algo. Yo me refería a tomar algo y él me contestó que un boli para firmar", recordó entre risas.

A Mora, además, le había sorprendido mucho que no hubiera pasado por algún equipo de Madrid como Getafe o Leganés porque era un jugador conocido en el ámbito de la Tercera división madrileña e insistió en que desde el primer momento estaba convencido de que acertaban con la incorporación de Morales, que acaba de renovar su contrato hasta 2021.

"Era el último tren que le pasaba por la proyección que podía tener. Él quería venir a toda costa, aunque tenía que dejar a su familia y su ciudad. Llegaba a un filial con vistas al primer equipo. Estábamos convencidos de que podía dar el salto. Tenía condiciones y seguridad en sí mismo. Nadie le ha regalado nada", finalizó.